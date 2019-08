Klopp avverte tutti: "Il mio Liverpool ha ancora fame"

Mercoledì si assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione. A Istanbul, (n diretta su Canale 5 e sportmediaset.it) sarà in palio la Supercoppa Uefa tra il Liverpool vincitore della Champions League e il Chelsea detentore dell'Europa League. E Jurgen Klopp vuole continuare a vincere, avvertendo che i suoi Reds non saranno una meteora dopo aver perso il Community Shield contro il Manchester City solo pochi giorni fa. "Essere affamati è molto importante. Dobbiamo riuscire ad avere ancora fame di vittoria", ha detto l'allenatore tedesco del Liverpool al sito della Uefa. Liverpool, Alisson infortunato: salterà la Supercoppa Getty Images

Che poi è tornato sul successo di Madrid. "Dopo la finale di Champions abbiamo avuto circa quattro settimane in cui tutti ci hanno dato una pacca sulla spalla ed è stato fantastico ovunque siamo andati. È semplicemente bello, ma cose come questa possono ammorbidirti e possono toglierti un po' il potere. Non è così, ma è un dato di fatto che possa accadere. Dobbiamo solo fare di nuovo lo stesso e fare di meglio", ha aggiunto.

Sulla sfida con i Blues: "La Supercoppa stessa non è una coppa che ho amato molto guardare in passato. Se non fai parte di questa partita, significa che non hai vinto una finale. Ma è completamente diverso quest'anno, quindi non vediamo l'ora".

