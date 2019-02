Iran: arbitra una donna, cancellata Augsburg-Bayern dal palinsesto tv

18/02/2019

Niente Augsburg-Bayern Monaco in tv. E' successo in Iran: il match di Bundesliga, che si è giocato venerdì scorso (2-3 il finale a favore dei bavaresi), era inserito nei palinsesti televisivi ma all'ultimo è stato cancellato. Il motivo? La sfida era arbitrata da Bibiana Steinhaus, che nel settembre 2017 è diventata la prima donna a dirigere una partita del campionato tedesco (Hertha Berlino-Werder Brema). Le leggi islamiche non consentono infatti di mostrare immagini di donne vestite in modo liberale. Non è la prima volta che in Iran censurano una gara arbitrata dalla Steinhaus: nell'occasione la regia aveva evitato di inquadrarla.