Inzaghi-Conceição, derby d'Arabia: niente stretta di mano. "Forse perché l'ho battuto col Milan..."

Dopo gli incroci nei derby della Madonnina della passata stagione, l'italiano e il portoghese si sono ritrovati nel "Clasico" della Saudi League: Al Hilal Al Ittihad. Ad avere la meglio è stato Inzaghi che si è imposto 2-0 grazie al rigore di Marcos Leonardo e un autogol. Un successo del piacentino sul portoghese mancava da Inter-Porto 1-0 nella stagione 22/23 di Champions League. Da quel momento in poi Simone non è stato più in grado di battere Conceição: nei successivi 5 incontri l'ex tecnico nerazzurro ha raccolto soltanto 3 pareggi e 2 sconfitte (compresa la dolorosissima rimonta in Supercoppa Italiana).