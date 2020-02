Incredibile Bayern: gara interrotta per striscione contro il patron dell'Hoffenheim

GERMANIA

Incredibile quello che è successo sul campo dell'Hoffenheim, durante il match di Bundesliga tra i padroni di casa e il Bayern Monaco. Sul risultato di 6-0 per la capolista, l'arbitro ha interrotto la partita per due volte per striscioni offensivi nei confronti nel presidente e proprietario dell'Hoffenheim Dietmar Hopp, facendo scattare il protocollo antirazzismo. Sotto la curva del Bayern sono andati il tecnico Hans-Dieter Flick, il ds Hasan Salihamidzic e del presidente Karl-Heinz Rummenigge, che si è anche scusato personalmente con Hopp. Ripresa la partita, negli ultimi 10' di gara i giocatori di entrambe le squadre hanno fatto scorrere il tempo passandosi il pallone a centrocampo. Il Bayern rischia la sconfitta a tavolino. Hoffenheim-Bayern, succede l'incredibile





























Gara sospesa due volte per striscione contro il patron della squadra di casa. Le squadre palleggiano negli ultimi 10'



































E per lo stesso motivo anche Dortmund-Friburgo è stata sospesa alla fine del primo tempo. Non è la prima volta che il presidente dell'Hoffenheim Hopp viene preso di mira dalle tifoserie avversarie, secondo cui le sue politiche di investimento sarebbero l'emblema della crisi del calcio tedesco. E' successo nel dicembre 2019 con i tifosi del Dortmund, che per questo non potranno più seguire la squadra a Hoffenheim per i prossimi tre anni. E soltanto una settimana fa il sostenitori del Borussia Moenchengladbach hanno esposto uno striscione con la faccia del proprietario di maggioranza dell’Hoffenheim all’interno di un mirino.