L'IDISCREZIONE

In attesa di sapere se andrà al Mondiale con il Brasile, Neymar diventa cittadino italiano!

La notizia clamorosa apre anche scenari di mercato per i club del nostro Paese

15 Mag 2026 - 13:23
videovideo

L'esperto di mercato Nicolò Schira lancia una bomba su X: "Neymar da oggi è ufficialmente italiano! Ottenuta la cittadinanza grazie al supporto dello studio legale dell'avvocato Emiliano Nitti". In attesa di sapere se parteciperà al prossimo Mondiale, con il ct del Brasile Carlo Ancelotti che lo ha inserito nel gruppo dei pre-convocati, il campione verdeoro è ora un nostro connazionale. 

La notizia può dare una svolta al mercato italiano che, a dispetto dei 34 anni del numero dieci, potrebbe spingere qualche club della Serie A a metterlo nel mirino visto il suo nuovo status di comunitario. In Italia Neymar potrebbe davvero fare la differenza ad altissimi livelli. Ancelotti ha avuto parole di profondo rispetto per lui: "Ultimamente ha giocato ottime partite, la sua condizione fisica è migliorata e riesce anche a giocare a un'intensità elevata". E' tornato a giocare in Patria, al Santos, dopo l'esperienza in Arabia e sarebbe davvero un gran colpo per una squadra italiana di fascia medio-alta.  

Leggi anche
Neymar e Robinho Jr

Follia Santos, Neymar perde la testa: schiaffo e rissa con Robinho Jr

neymar
cittadinanza italiana
brasile

Ultimi video

00:58
L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

03:28
Raimondi: "Rivoluzione Milan: ecco chi sarà il ds e l'allenatore l'anno prossimo"

Raimondi: "Rivoluzione Milan: ecco chi sarà il ds e l'allenatore l'anno prossimo"

01:46
Ancelotti, re del Brasile

Ancelotti, re del Brasile

02:01
Chi il miglior portiere?

Chi il miglior portiere?

02:13
Il "fenomeno" Marotta

Il "fenomeno" Marotta

02:07
L'importanza di Dumfries

L'importanza di Dumfries

03:00
Roma-Lazio = emozioni

Roma-Lazio = emozioni

01:45
Yildiz, serve una svolta

Yildiz, serve una svolta

01:07
Champions e Nazionale

Champions e Nazionale secondo Del Piero

01:47
Conte, rebus futuro

Conte, rebus futuro

01:13
MCH EVENTO LEGO MCH

Un Mondiale di... Lego: dalla Coppa del Mondo a Messi e CR7

03:10
DICH DEL PIERO NAZIONALE E CHAMPIONS DICH

Del Piero: "Lotta Champions? Vi dico chi la spunterà"

02:05
Milan, parla Cardinale

Milan, parla Cardinale

02:18
Champions, che volata

Champions, che volata

03:27
Serie A, in campo alle 12

Serie A, in campo alle 12

00:58
L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

I più visti di Calcio Estero

Ronaldo disperato: va a dieci secondi dalla vittoria del titolo, poi il colpo di scena. Sorride Inzaghi

Al Nassr-Al Hilal ad alta tensione: scoppia la rissa tra sceicchi e tifosi a fine match

Il curioso caso Dro Fernandez: a 18 anni vince due campionati nella stessa stagione

Icardi vince e sbotta: "Mi avete detto che ero grasso, finito, fuori forma. Adesso guardate i numeri"

Perez e Laporta

Furia Perez: "Mi hanno rubato dei titoli in Spagna". Attacco al Barcellona che risponde: "Legali già al lavoro"

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Moriyasu Hajime - Giappone
15:53
Mondiali: i convocati del Giappone, fuori la stella Mitoma per infortunio
15:40
Clamoroso Vado: dopo la promozione in C il club valuta la rinuncia all’iscrizione
14:52
Genoa, De Rossi: "Il Milan tirerà fuori l'orgoglio ma noi faremo gara vera"
14:05
Belgio: Lukaku e De Bruyne tra i convocati per i Mondiali
14:04
Il Real Madrid è nella bufera, ma Valverde torna ad allenarsi dopo lo scontro con Tchoumani