In attesa di sapere se andrà al Mondiale con il Brasile, Neymar diventa cittadino italiano!
La notizia clamorosa apre anche scenari di mercato per i club del nostro Paese
L'esperto di mercato Nicolò Schira lancia una bomba su X: "Neymar da oggi è ufficialmente italiano! Ottenuta la cittadinanza grazie al supporto dello studio legale dell'avvocato Emiliano Nitti". In attesa di sapere se parteciperà al prossimo Mondiale, con il ct del Brasile Carlo Ancelotti che lo ha inserito nel gruppo dei pre-convocati, il campione verdeoro è ora un nostro connazionale.
La notizia può dare una svolta al mercato italiano che, a dispetto dei 34 anni del numero dieci, potrebbe spingere qualche club della Serie A a metterlo nel mirino visto il suo nuovo status di comunitario. In Italia Neymar potrebbe davvero fare la differenza ad altissimi livelli. Ancelotti ha avuto parole di profondo rispetto per lui: "Ultimamente ha giocato ottime partite, la sua condizione fisica è migliorata e riesce anche a giocare a un'intensità elevata". E' tornato a giocare in Patria, al Santos, dopo l'esperienza in Arabia e sarebbe davvero un gran colpo per una squadra italiana di fascia medio-alta.