In attesa di sapere se andrà al Mondiale con il Brasile, Neymar diventa cittadino italiano!

La notizia può dare una svolta al mercato italiano che, a dispetto dei 34 anni del numero dieci, potrebbe spingere qualche club della Serie A a metterlo nel mirino visto il suo nuovo status di comunitario. In Italia Neymar potrebbe davvero fare la differenza ad altissimi livelli. Ancelotti ha avuto parole di profondo rispetto per lui: "Ultimamente ha giocato ottime partite, la sua condizione fisica è migliorata e riesce anche a giocare a un'intensità elevata". E' tornato a giocare in Patria, al Santos, dopo l'esperienza in Arabia e sarebbe davvero un gran colpo per una squadra italiana di fascia medio-alta.