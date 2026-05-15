Belgio: Lukaku e De Bruyne tra i convocati per i Mondiali

Gli sforzi di Romelu Lukaku per recuperare dagli infortuni sembrano aver dato i loro frutti, visto che l'attaccante del Napoli è stato incluso nella rosa del Belgio per i Mondiali venerdì. Lukaku, il grande centrocampista Kevin De Bruyne e il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois si apprestano a disputare la loro quarta Coppa del Mondo. Lukaku ha collezionato 124 presenze con la nazionale belga, De Bruyne 117 e Courtois 107, risultando tra i giocatori più esperti di tutte le squadre partecipanti ai Mondiali. Sono tutti dietro al centrocampista difensivo Axel Witsel, 37 anni, anche lui alla sua quarta partecipazione al torneo. Witsel ha collezionato 136 presenze con il Belgio. Lukaku non gioca con la nazionale belga da quasi un anno, da quando ha segnato contro il Galles nelle qualificazioni ai Mondiali a giugno. Gli infortuni hanno limitato l'attaccante 33enne a sole cinque presenze in Serie A con il Napoli in questa stagione. L'attaccante dell'Arsenal Leandro Trossard e l'esterno del Manchester City Jérémy Doku portano in attacco l'esperienza della Premier League. Il commissario tecnico Rudi Garcia non ha convocato il centrocampista diciassettenne Nathan de Cat, che sarebbe stato uno dei giocatori più giovani ai Mondiali. Anche l'attaccante Lois Openda è fuori dalla rosa dopo aver trascorso gran parte degli ultimi mesi in panchina con la Juventus. Il Belgio inizierà il suo cammino ai Mondiali nel Gruppo G contro l'Egitto il 15 giugno, per poi affrontare l'Iran sei giorni dopo e la Nuova Zelanda il 27 giugno. La lista completa dei convocati. Portieri: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders. Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cupyer, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate. Centrocampisti: Kevin de Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel. Attaccanti: Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard.