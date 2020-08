Il sito del Cruzeiro: "Messi è nostro!". Ma era lo scherzo di un hacker

"Ufficiale: Lionel Messi è un nuovo rinforzo del Cruzeiro". L'annuncio del sito del club brasiliano sembrava la notizia del secolo. C'erano anche le parole di Leo: "Sono molto contento di essere al Cruzeiro. È un grande onore far parte della squadra di Enderson Moreira. Cari tifosi delle Volpi, ci vediamo presto. E non vedo l’ora di giocare al Mineirao!". Per non farsi mancare nulla, un'aggiunta del club che manifestava la volontà di acquistare anche Cristiano Ronaldo.