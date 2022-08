Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea: 2-0 all’Eintracht. Benzema nella storia

SUPERCOPPA EUROPEA

A Helsinki i blancos superano la formazione di Glasner grazie alle reti di Alaba e del francese (che supera Raúl nei gol segnati con il club madrileno) e volano in vetta all’Albo d’oro a quota 5. Quarta volta per Ancelotti

Allo stadio Olimpico di Helsinki è il Real Madrid a sollevare al cielo la Supercoppa Europea per la quinta volta nella sua storia, agganciando così in vetta all'Albo d'oro Barcellona e Milan. Resta a quota zero l'Eintracht Francoforte, sconfitto in Finlandia 2-0. Blancos che sbloccano la situazione al 37' con un tap-in a porta vuota di Alaba. Il meritato raddoppio è firmato da Benzema al 65'. Poker per Carletto Ancelotti nella Supercoppa Uefa.

Dopo cinque anni dall’ultima volta il Real Madrid torna a trionfare in Supercoppa Europea grazie al 2-0 sull’Eintracht Francoforte allo stadio Olimpico di Helsinki. La prima occasione viene costruita dai tedeschi: Borré serve perfettamente sullo scatto Kamada, il cui diagonale sinistro viene respinto alla grande da Courtois, già splendido protagonista nella finale di Champions League. Anche i blancos, però, non sono da meno al 18’, quando Vinicius Junior calcia a botta sicura ma trova un incredibile salvataggio sulla linea di Tuta.

Il guizzo di Knauff costringe il portiere belga a un nuovo intervento, distendendosi sulla sua sinistra. La bella parata di Trapp sul destro a giro di Vinicius precede di qualche secondo il vantaggio degli uomini di Ancelotti al 37’: sponda aerea di Benzema sugli sviluppi di un corner, sul secondo palo Casemiro colpisce di testa verso Alaba, che è abile a realizzare in totale solitudine il più facile dei tap-in a porta vuota. Poco prima dell’intervallo Benzema sfiora il palo e il raddoppio.

Raddoppio di Vinicius che non arriva nemmeno al 55’: Trapp respinge coi piedi. Casemiro pizzica la parte superiore della traversa da fuori area, ma ci pensa comunque Benzema a chiudere i conti al 65’: lo stesso Vinicius accelera e serve all’altezza del dischetto Benzema, che non lascia scampo all’estremo difensore avversario con un destro di prima intenzione. L’attaccante francese sorpassa la leggenda Raúl al secondo posto nella classifica dei marcatori di tutti tempi del Real Madrid. Sono ora 324 i gol segnati all’ex Lione; in testa (nemmeno a dirlo) c’è l’irraggiungibile Cristiano Ronaldo, che guarda tutti dall’alto dei suoi 450 centri. Se da un lato il club spagnolo aggancia Milan e Barcellona nell’Albo d’oro della competizione, a quota 5, Carletto Ancelotti alza al cielo per la quarta volta da allenatore questo trofeo (è il suo 23° personale) ed è adesso il più vincente del torneo: staccato Guardiola.

LE STATISTICHE

Carlo Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due con il Real Madrid): quattro, superato Pep Guardiola (tre volte tra Barcellona e Bayern Monaco).

Il Real Madrid ha vinto la sua quinta Supercoppa Europea, raggiungendo Barcellona e Milan come club che ha alzato più volte il trofeo nella storia.

Il Real Madrid ha vinto entrambi i confronti in competizioni europee contro l'Eintracht Francoforte: oggi e nella finale della Coppa Campioni 1959/60 (7-3).

Karim Benzema ha superato Raúl (323), diventando con 324 reti il secondo miglior marcatore nella storia del Real Madrid, dietro solo a Cristiano Ronaldo (450).

Dall'inizio del 2022 Karim Benzema ha realizzato 26 reti in 26 partite complessive tra Real Madrid e Nazionale francese.

Vinícius Júnior ha fornito 16 assist per Karim Benzema da quando veste la maglia del Real Madrid, almeno 13 più che per qualsiasi altro compagno di squadra.

Dal suo arrivo a Madrid, David Alaba ha realizzato quattro gol in tutte le competizioni, tutti arrivati lontano dal Santiago Bernabéu.

A partire dalla scorsa stagione Alaba è il difensore del Real Madrid che ha segnato più gol in tutte le competizioni (quattro).