Ancelotti, altro record: è l'unico ad aver vinto quattro Supercoppe europee

SERATA SPECIALE

Dopo il successo con l'Eintracht, Carletto aggiorna la bacheca dei primati. Benzema supera Raul nella classifica dei marcatori all time dei Blancos

© Getty Images Grazie alla vittoria contro l'Eintracht Francoforte, Carlo Ancelotti porta a casa il 23.mo titolo da allenatore e centra l'ennesimo record di una carriera straordinaria in panchina. Dopo essere diventato il primo tecnico a conquistare lo "scudetto" nei cinque principali campionati europei e ad aver vinto quattro Champions League, a Helsinki l'allenatore di Reggiolo aggiorna la personale bacheca dei primati diventando anche il primo ad assicurarsi quattro Supercoppa Uefa.

I primi tre successi in Supercoppa europea Ancelotti li ha conquistati due sulla panchina del Milan, nel 2003 e nel 2007, e uno proprio su quella del Real Madrid nel 2014. Risultati che insieme all'ultimo trionfo all'Olympic Stadion di Helsinki gli hanno consentito di staccare in classifica Pep Guardiola, fermo a quota tre vittorie.

Ma il successo con l'Eintracht non è servito solo a Carletto per ritoccare la lista dei record. La vittoria della Supercoppa Uefa è stata infatti utile anche a Karim Benzema per centrare un traguardo personale importantissimo. Grazie al raddoppio segnato nella ripresa (il 324.mo con la maglia delle Merengues), l'attaccante francese ha scavalcato Raul (323 gol) nella speciale classifica all-time dei marcatori del Real Madrid piazzandosi dietro soltanto all'irraggiungibile Cristiano Ronaldo a quota 451 reti.