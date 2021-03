Il Manchester City assume astrofisici: entreranno nell'area dati del club

LA CURIOSITA'

L'obiettivo è quello di raccogliere ulteriori dati per migliorare il rendimento dei giocatori

Insaziabile Guardiola. Non gli bastano gli straordinari numeri e il dominio del suo Manchester City in Premier League e l'obiettivo Champions League alla portata dopo la conquista dei quarti di finale. Pep vuole di più per una squadra... stellare. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la dirigenza dei Citizens starebbe assumendo quattro astrofisici, che andrebbero a incrementare l'area dati del club: l'obiettivo è quello di raccogliere la maggior quantità di informazioni possibile per migliorare ulteriormente il rendimento dei giocatori.

In che modo? Monitorare le azioni dei singoli giocatori attraverso un tipo di tecnologia 3D che utilizza più telecamere. L'operazione non riguarderebbe soltanto il Manchester City ma anche gli altri club del City Football Group, tra cui il New York City FC, il Girona, il Troyes e altre squadre nel mondo.