Il Bayern è tornato ad allenarsi: ecco le regole sul campo

Sul campo a gruppi di non più di cinque giocatori, a distanza di un metro e mezzo. Spogliatoi separati con un massimo di due persone per ogni stanza. Questo il protocollo in emergenza coronavirus stabilito dal Bayern Monaco, primo club in Europa che ha deciso di far tornare la squadra in campo. I giocatori si sono ritrovati al centro sportivo poco dopo le 10 arrivando uno a uno, a distanza di tempo e restando isolati nel garage dell'impianto.