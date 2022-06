Il Barcellona apre le porte del Camp Nou: 300 euro a testa per giocare

L'INIZIATIVA

Esperienza che include l'arbitro, gli allenatori, lo staff medico, lo spogliatoio e il tunnel

Giocare al Camp Nou è il sogno di tanti tifosi blaugrana. Così il Barcellona ha deciso di aprire le porte del suo stadio. Tutto a pagamento ovviamente. Al prezzo di 300 euro a persona dal 6 all'11 giugno gli appassionati potranno vivere l'esperienza di giocare tra amici nel leggendario impianto blaugrana. Promossa attraverso il sito ufficiale del club, l'iniziativa comprende almeno quaranta minuti di gioco per un'esperienza "vera", che include l'arbitro, gli allenatori, lo staff medico, lo spogliatoio e il tunnel. © ipp

"Questo è il secondo anno in cui il Club mette a disposizione dei tifosi del Barça questa esperienza unica, dando loro la possibilità di salire sullo stesso palco dei giocatori della prima squadra maschile e femminile", si legge in una nota del club. "L'esperienza costa 300 euro a persona e richiede la prenotazione tramite il sito del Club, selezionando se si vuole venire da soli o con gli amici - prosegue il testo -. Una volta presentate tutte le domande, il Club organizzerà le partite per tutti i partecipanti". "Ogni squadra sarà composta da un massimo di 18 giocatori e ogni partita durera' 60 minuti". "Ogni giocatore potrà portare fino a quindici persone sugli spalti per fare il tifo - prosegue la società blaugrana -. Questi biglietti costano 30 euro e includono un accesso al Museo del Barça, visita compresa anche nel pacchetto a disposizione per i giocatori".

"La disponibilità per questa attività esclusiva è molto limitata, in quanto il 6 e l'11 giugno si giocheranno solo fino a quattro partite - continua il comunicato relativo all'iniziativa -. Tutti i partecipanti si ritroveranno al Camp Nou e saranno accompagnati in un'area dove potranno cambiarsi per il partita, con docce a disposizione in uno degli spogliatoi dello stadio dopo la partita". "Il gruppo di giocatori entrera' in campo come dei professionisti e avra' 15 minuti per riscaldarsi sul terreno di gioco - conclude il testo -. L'esperienza garantisce almeno 40 minuti di gioco per giocatore e include le cure mediche in caso di incidente. Ci saranno un allenatore e un arbitro per garantire che l'attivita' rispecchi il piu' possibile una partita reale".