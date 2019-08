Ibra cascatore: la Mls gli infligge un turno di stop

LA SANZIONE

Una doppia simulazione nel giro di un paio di settimane è costata un turno di squalifica a Zlatan Ibrahimovic, che salterà così il big-match contro Atlanta United. La Mls, rivisti i replay televisivi, ha deciso di punire severamente l'attaccante dei Los Angeles Galaxy per un contatto con Julio Cascante, difensore dei Portland Timbers. Una mano pesante giustificata dalla recidività dello svedese, che solo due settimane prima si era preso un cartellino giallo per un'altra simulazione contro i San Jose Earthquakes. Per Ibra anche una multa.

Ibra sarà pure una Ferrari in mezzo a tante Fiat (ipse dixit), ma ci vuole davvero poco per farlo deragliare. E' di questo avviso la Mls, da sempre poco tollerante nei confronti dei comportamenti anti-sportivi, e che ha punito lo svedese dal tuffo troppo facile. L'ex Manchester United si è, infatti, lasciato cadere dopo un robusto contatto spalla a spalla con il calciatore costaricano, chiedendo un calcio di rigore. Richiesta sbugiardata dalle immagini tv, multa e squalifica per il tentativo andato a male. L'ammontare della sanzione pecuniaria, però, non è stato ancora reso noto.

