Guardiola: "Il segreto del Manchester City? Un sacco di soldi per il calciomercato"

MANCHESTER CITY

Il tecnico spagnolo senza peli sulla lingua: "Abbiamo potuto comprare tanti giocatori incredibili, è la verità"

Ecco perché nel 2016 fu scelto Guardiola, uno che conosce bene la massima competizione europea per club con due Champions vinte da allenatore e una Coppa Campioni da giocatore. Per fare questo, gli ha messo a disposizione campagne acquisti faraoniche, come dimostrano i dati del CIES.

E il tecnico catalano non fa nulla per negarlo. A chi, ieri sera, gli chiedeva quale fosse il segreto del ManCity ha risposto senza peli sulla lingua: "Abbiamo un sacco di soldi per comprare un sacco di giocatori incredibili, è la verità. Senza giocatori di qualità non sarebbe possibile tutto questo. E poi la squadra umanamente è fantastica, tutti hanno un rapporto incredibile coi compagni e giocano ogni gara pensando unicamente a come vincerla.