Guardiola e la finale di Champions con l'Inter: "Vinta grazie a Lukaku"  

Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League a opera del Real Madrid ai calci di rigori, in casa Manchester City gli occhi sono tutti puntati su Premier ed Fa Cup. L'obiettivo è portare a casa i due trofei nazionali, e per aggiudicarsi occorrerà superare oggi il Chelsea nella semifinale di Wembley. "Dopo la gara col Real ho ringraziato i miei calciatori - ha detto Guardiola -. Siamo stati noi stessi più di sempre ma non è bastato. Per me la cosa più difficile non è alzare il trofeo, bensì essere lì per 6-7 anni di fila a lottare per vincere qualcosa. Questa è la cosa più difficile".