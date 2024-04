Guardiola: "Mi congratulo con il Real, noi siamo mancati solo nei dettagli"

MANCHESTER CITY

L'allenatore catalano ha parlato dopo la beffa subita ai calci di rigore nel ritorno dei quaerti di Champions League

© Getty Images L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato così in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro il Real Madrid nel ritorno dei quarti di Champions: "Mi congratulo con il Real Madrid per la capacità di difendere e resistere fino alla fine, hanno fatto molto bene e non abbiamo raggiunto l'obiettivo negli ultimi dettagli".

"Penso che le tre partite con il Real che abbiamo giocato qui le abbiamo giocate molto bene. Al Bernabeu non abbiamo giocato allo stesso modo e come allenatore posso solo chiedere ai miei giocatori di fare questo", ha aggiunto l'allenatore catalano.

"Le abbiamo tentate tutte, non ho alcun rimpianto. Noi allenatori cerchiamo sempre di creare di più e di concedere meno in ogni partita, perché questo ti aiuta a vincere. Abbiamo fatto tutto, sia in difesa che in attacco, loro hanno fatto un bel gol e due o tre transizioni offensive ma è normale a questo livello vista la qualità che hanno, noi abbiamo fatto una gara eccezionale in ogni aspetto, in ogni reparto. Purtroppo non abbiamo vinto, tutto qui".