Liverpool-Arsenal, sospeso il guardalinee della gomitata a Robertson

Il comitato arbitrale inglese ha sospeso da ogni attività l'assistente arbitrale Constantine Hatzidakis per esaminare più a fondo lo scontro con il terzino del Liverpool Andy Robertson durante la partita contro l'Arsenal di ieri. Le immagini tv mostrano Hatzidakis che alza il braccio in uno scontro con il difensore del Liverpool dopo il fischio dell'intervallo. "Mi ha dato una gomitata alla gola" ha detto Robertson. In una dichiarazione, il Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) ha confermato che esaminerà la questione.