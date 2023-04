Liverpool, Robertson accusa: "Il guardalinee mi ha dato una gomitata"

© twitter

Liverpool-Arsenal 2-2 non solo ha riaperto la corsa al titolo di Premier League, ma tra gol e spettacolo ha lasciato anche tanto nervosismo in campo. In tal senso un episodio clamoroso ha coinvolto il terzino del Liverpool Andy Robertson che a fine primo tempo, avvicinatosi al guardalinee Hatzidakis per protestare è stato colpito con una gomitata al collo dallo stesso assistente. "Mi ha dato una gomitata" ha esclamato più volte lo scozzese e il fatto è stato ripreso dalle telecamere.