Germania, niente abbracci dopo i gol: 'ammonizione' ufficiale per l'Hertha Berlino

Niente abbracci in tempo di coronavirus, neppure in fase2, neppure dopo la ripartenza del campionato. In campo ci si marca ipiù o meno stretti, ci si tiene e ci si strattona sui calci d'angolo, ad esempio, ma dopo un gol ognuno deve festeggiare da sé. Il Protocollo della Bundesliga, ripresa sabato, è chiaro (e non sarà diverso negli altri Paesi da questo punto di vista) e dopo le polemiche oggi è arrivata però soltanto una ammonizione per i giocatori dell'Hertha Berlino, protagonisti di una esultanza troppo ravvicinata in occasione delle reti nel successo per 3-0 di sabato contro l'Hoffenheim.