Bundesliga: dilaga il Bayern, 6-2 al Mainz. Vince anche il Dortmund

GERMANIA

I bavaresi dominano all'Allianz Arena: sei reti e primo posto provvisorio, aspettando l'Union Berlino. Risponde il BVB, che sconfigge 2-1 l'Eintracht. Crisi per il Leverkusen

© Getty Images Domina il Bayern, che travolge il Mainz dando spettacolo all'Allianz Arena: la formazione di Nagelsmann vince 6-2 e si porta provvisoriamente in testa alla Bundesliga, aspettando l'Union Berlino che giocherà domani. Risponde subito il Borussia Dortmund: 2-1 in casa dell'Eintracht Francoforte. Prosegue la crisi del Leverkusen, ko col Lipsia (2-0) e terzultimo. Lo supera lo Stoccarda, che batte 2-1 l'Augsburg. Vince 4-0, invece, il Wolfsburg sul Bochum.

BAYERN MONACO-MAINZ 6-2

Dilaga il Bayern all'Allianz Arena: 6-2 al Mainz e vetta della Bundesliga per una notte, aspettando l'Union Berlino che giocherà domani. Primo tempo tipico per la formazione di Nagelsmann, che passa dopo cinque minuti: il triangolo tra Mané e Gnabry porta alla rete dell'esterno tedesco, che si inserisce in area e batte Zentner. Il Bayern domina il possesso palla, ma il Mainz ha la chance per pareggiare con Burkardt, che calcia a lato di un soffio. Gol sbagliato e gol subito, perchè al 27' arriva la magia di Musiala: il perfetto rasoterra a fil di palo porta il gioiellino in doppia cifra, e siamo a fine ottobre. Gli ospiti reagiscono nuovamente al gol subito, colpendo una traversa e un palo nella stessa azione, ma nel finale di tempo ecco il tris di Mané: l'ex Liverpool si guadagna un rigore e lo trasforma al 40'. Non riesce la stessa impresa a Burkardt che, dopo essere stato travolto da Ulreich, calcia centrale e si fa parare il penalty nel recupero. Sul corner seguente, però, il Mainz segna: testa di Widmer e si va al riposo sul 3-1. Non rientra in campo nella ripresa de Ligt, messo ko da un problema fisico e sostituito da Pavard, ma il Bayern continua a dominare. I bavaresi sfiorano il poker con Choupo-Moting (palo) e lo trovano al 58' con Goretzka, che insacca sull'assist di Mané. Piovono gol nel finale: il Bayern trova il quinto gol con Mathys Tel (79'), il Mainz accorcia con Ingvartsen (81') dopo un erroraccio di Ulreich nel rinvio. La sagra del gol non è finita e, dopo la grande parata di Zentner su Kimmich, arriva il 6-2 di Choupo-Moting (86'). Finisce così, il Bayern segna con sei marcatori diversi ed è in testa con 25 punti.

RB LIPSIA-BAYER LEVERKUSEN 2-0

Prosegue e si aggrava la crisi del Bayer Leverkusen, che cade anche contro il RB Lipsia ed è ora terzultimo a -2 dalla zona tranquilla della Bundesliga. Domina il Lipsia nel primo tempo, e va subito vicino al gol: Schlager alza troppo la mira, ma la sua conclusione spaventa il Leverkusen, che non riesce a schiodarsi dalla zona-retrocessione. Gli ospiti, reduci dalla grande partita in Champions League contro l'Atletico Madrid, continuano a faticare in Bundesliga e non mettono a referto neppure un tiro in porta nel primo tempo. Ne approfitta il Lipsia, che passa al 32': cross di Szoboszlai e testa di Nkunku, che aggancia Füllkrug in testa alla classifica cannonieri con 9 reti. È un monologo della formazione di casa, che sfiora il raddoppio con Raum in avvio di ripresa, trovando l'attenta deviazione di Hradecky. Il Leverkusen non reagisce e subisce il raddoppio all'83', col ritorno al gol di Timo Werner. Finisce 2-0 ed è notta fonda per il Leverkusen, superato dallo Stoccarda e terzultimo con 9 punti in 12 gare. Involuzione costante per le aspirine, solo 4 punti in 4 sfide per Xabi Alonso.

STOCCARDA-AUGSBURG 2-1

Vince all'ultimo respiro ed esce dalla zona-retrocessione lo Stoccarda, che sconfigge 2-1 l'Augsburg. Grande equilibrio nel primo tempo alla Mercedes-Benz Arena, con lo Stoccarda che aggredisce subito la sfida per tentare di abbandonare la zona-retrocessione e spreca con Guirassy. L'Augsburg reagisce e trova il vantaggio al 4': il sinistro vincente è di Niederlechner, con una conclusione imparabile all'angolino alto. Guirassy, che aveva sbagliato in precedenza, si riscatta e trova l'1-1 al 15': l'ex Rennes impatta di testa sul cross di Borna Sosa, non lasciando scampo a Koubek. La rete risolleva gli animi in casa-Stoccarda, e alla mezz'ora il giovane Pfeiffer va anche vicino al gol del sorpasso. Nella ripresa, invece, è l'Augsburg ad andare vicino alla rete con Berisha e Demirovic. Lo Stoccarda, però, non cede e trova il gol-vittoria nel recupero: lo sigla Waldemar Anton al 92'. I biancorossi escono dalla zona-retrocessione, agganciando l'Hertha a 11 punti, +2 sul Leverkusen terzultimo.

WOLFSBURG-BOCHUM 4-0

Domina e vince il Wolfsburg, che ottiene una vittoria importantissima dopo un avvio di stagione stentato: è 4-0 al Bochum, che resta penultimo. Fa tutto Felix Nmecha, minore dei fratelli cresciuti nelle giovanili del City e ora in forza ai Lupi, nella prima mezz'ora. L'esterno d'attacco spreca due nitide occasioni per il vantaggio del Wolfsburg, prima di trovare la rete al 27': il suo colpo di testa si insacca all'angolino basso e fa proseguire le difficoltà del Bochum in trasferta. La formazione di Letsch, penultima in Bundesliga, subisce anche il 2-0 prima del riposo: lo realizza Ridle Baku, con una sassata dalla distanza al 35'. Nella ripresa, dilaga il Wolfsburg: Felix Nmecha colpisce nuovamente di testa e insacca il 3-0 al 58'. Nel finale arriva anche il poker, siglato dall'ex Copenhagen Jonas Wind all'80'. Il Wolfsburg vince 4-0 e sale a 14 punti, respirando dopo un avvio complicato: la zona-retrocessione si allontana.

EINTRACHT-BORUSSIA DORTMUND 1-2

Va al Borussia Dortmund uno dei match più attesi della 12a giornata della Bundesliga: i gialloneri sconfiggono 2-1 l'Eintracht di Luca Pellegrini. Ritmi alti a Francoforte, nonostante le squadre siano reduci dalla Champions League. La prima chance è del Dortmund, con una punizione alta di Bellingham. I gialloneri pressano e passano al 20': Malen sfreccia sulla fascia e mette in mezzo per Brandt, che controlla e tira tra le gambe di un disattento Trapp. Il vantaggio del BVB dura solo sei minuti, e al 26' l'Eintracht pareggia: Kolo Muani serve Kamada, che spiazza Kobel con un preciso rasoterra all'angolino basso. Il finale è tutto dell'Eintracht, con due occasioni per Kolo Muani, che colpisce anche il palo in un'azione convulsa. Si va al riposo sull'1-1, e dopo pochi minuti il Dortmund torna in vantaggio: la rete è di Jude Bellingham, che finalizza dopo il triangolo con Moukoko, trovando il terzo gol in Bundesliga e la nona rete stagionale. 2-1 per il BVB, ma l'Eintracht non molla e ha chances su chances: Kobel salva su Lindstrøm e Kolo Muani, poi è Schlotterbeck ad evitare il tap-in di Götze intervenendo sulla linea. Il portiere giallonero è ancora decisivo a metà ripresa, evitando il pari dei padroni di casa in due occasioni e salvando i suoi. Glasner inserisce anche Borré ed Alario, ma non c'è più tempo e nel finale vince il nervosismo, con una mini-rissa che causa varie ammonizioni. Il Borussia Dortmund, trascinato da Bellingham e salvato da Kobel, vince 2-1 ed è ora terzo a -3 dal Bayern.