Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Caso Negreira, gli ex presidenti del Barcellona alla sbarra: “Mai comprato gli arbitri”

18 Set 2025 - 20:54
© ansa

© ansa

Il Barcellona "non ha mai comperato favori agli arbitri", hanno assicurato in tribunale gli ex presidenti del club Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, imputati nel processo a Barcellona sulle presunte tangenti pagate per anni all'ex vicepresidente del Comitato tecnico di arbitri (Cta), José Maria Enriquez Negreira. La società blaugrana e alcuni dei suoi ex dirigenti, la tesio dell'accusa, tra il 2001 e il 2018 avrebbero versato di oltre 7,3 milioni all'esponente arbitrale per influenzare in qualche modo gli arbitri e la competizione. Il Barcellona nega, sostenendo che i pagamenti furono elargiti in cambio di una consulenza in materia arbitrale. "Oggi è chiaro che molte delle teorie avanzate negli ultimi anni sono state confutate - ha affermato fuori dal tribunale Bartomeu, presidente dal 2014 al 2020 -. "È stato chiarito che si trattava di servizi di consulenza sportiva, relazioni arbitrali, consigli pre e post partita, e che questi servizi davano luogo a compensi economici". Rosell, presidente dal 2010-2014, ha sostenuto la stessa posizione in udienza, che si tiene a porte chiuse e avrebbe affermato che il rapporto con Negreira era stato 'ereditato' dalle precedenti gestioni. Alla sbarra si è presentato anche il figlio di Enriquez Negreira, anche lui imputato. Secondo la Procura - che aveva avviato l'inchiesta nel 2022 suscitando un grande clamore nl mondo calcistico spagnolo -, il Barcellona sospese i pagamenti nel 2018 a causa dell'uscita di Negreira dal Comitato tecnico arbitrale, contemporaneamente all'arrivo di Luis Rubiales alla guida della Federcalcio spagnola.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:08
DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

01:14
DICH CHERUBINI PARMA DICH

Cherubini: "Gli investimenti di questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti"

00:35
MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

01:34
Il ritorno di Mourinho

Il ritorno di Mourinho

01:57
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:27
Milan, certezza Pulisic

Milan, certezza Pulisic

01:55
Yildiz più Vlahovic

Yildiz più Vlahovic

01:12
Manchester live

Manchester live

00:34
MCH ARRIVO DE LAURENTIIS MANCHESTER MCH

De Laurentiis a Manchester per il pranzo Uefa con i vertici del City

01:22
La sfida di Donnarumma

La sfida di Donnarumma

02:02
Conte la legge così

Conte la legge così

00:27
Milan-Lecce: martedì 23 settembre alle 21.00

Milan-Lecce: martedì 23 settembre alle 21.00

01:30
MCH RIVER-PALMEIRAS 1-2 LIBERTADORES MCH

L'ex Milan Gustavo Gomez trascina il Palmeiras in casa del River

01:24
DICH JURIC POST PSG DICH

Juric: "Ho visto una buona Atalanta per 25-30 minuti"

01:30
MCH MOURINHO ATTERRA A LISBONA MCH

Mourinho atterra a Lisbona: destinazione Benfica

02:08
DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

I più visti di Calcio

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:36
Ranking Fifa, Spagna in testa dopo 11 anni
20:54
Caso Negreira, gli ex presidenti del Barcellona alla sbarra: “Mai comprato gli arbitri”
20:37
Sport italiano in lutto, nel fine settimana un minuto di raccoglimento per Franzoso
20:26
'Pulcinella on the World': opera di Antonio Nocera donata dal Napoli al Manchester City
20:15
Libri: 'La colpa è di chi muore", il calcio da sogno a incubo