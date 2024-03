Furia CR7: rabbia contro gli arbitri, gestacci all'uscita dal campo. E un tifoso lo bacia 

COL PORTOGALLO

Il campione non ha digerito la direzione arbitrale nel ko del suo Portogallo a Lubiana

© Twitter La direzione arbitrale di Slovenia-Portogallo ha mandato su tutte le furie di Cristiano Ronaldo. Il campione, ora all'Al Nassr, è uscito dal campo al 90' dell'amichevole disputata a Lubiana e persa dai portoghesi per 2-0 visibilmente arrabbiato: a indispettirlo la direzione del fischietto bosniaco Irfan Peljto. Il motivo? I due rigori non concessi alla squadra del ct Roberto Martinez, al primo ko della sua gestione. Non a caso il 39enne ha abbandonato il rettangolo di gioco gesticolando verso il quarto uomo e facendo il segno due con la mano. Chiaro il riferimento ai penalty non concessi. In una notte quasi da incubo, l'ex Juventus ha ricevuto pure un bacio in campo da un tifoso, fuggito dagli spalti per fare invasione.

Ronaldo, a secco in una serata complicata e senza avere al suo fianco il milanista Leao, è poi rientrato dritto negli spogliatoi per placare la sua ira. Le immagini hanno ovviamente fatto il giro dei social: CR7 fa sempre notizia, ancor di più se furente. Dal 30 gennaio del 2022 in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Nassr, il classe 1985 continua ad avere numeri record: in questa stagione ha realizzato 30 gol in 33 presenze con 11 assist. Lo scorso agosto ha vinto il primo trofeo in terra saudita, ossia la Coppa dei Campioni, realizzando una doppietta nella finalissima contro l'Al-Hilal.