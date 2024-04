Furia Barcellona per il gol fantasma: "Pronti a far ripetere la partita" 

In casa Barcellona non si placano le polemiche per l'episodio del gol fantasma che ha preso la scena nel corso del Clasico con il Real Madrid andato in scena domenica sera al Bernabeu e vinto per 3-2 dai Blancos in rimonta. I blaugrana, tramite le parole del presidente Laporta chiedono chiarezza, anche se le immagini non ne fanno: la palla colpita da Yamal e salvata da Lunin lascia grandi dubbi. Il match è stato interrotto per diversi minuti e il Var, dopo una attenta valutazione, ha fatto riprendere il gioco senza convalidare la presunta rete. "Come club vogliamo essere sicuri di quello che è successo e vi informo che da Barcellona chiederemo al Comitato Tecnico degli Arbitri e alla Federcalcio spagnola di fornirci tutte le immagini e l'audio generati dall'azione" ha tuonato lo stesso Laporta.