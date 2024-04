Liga: Bellingham firma ancora il Clasico, il Real batte 3-2 il Barcellona e ipoteca il titolo

LIGA

© X 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Grazie al gol al 91' di Bellingham, il Real Madrid batte 3-2 il Barcellona e chiude la Liga: ora è a +11 a sei giornate dalla fine. Decide la rete dell'inglese, con i blancos che rimontano e rispondono anche con Vinicius su rigore (18') e Vazquez (73') a Christensen (6') e a Fermin Lopez (69'). Clamoroso ko dell'Atletico Madrid: l'Alaves vince 2-0 e inguaia Simeone in ottica Champions. Frena anche la Real Sociedad: solo 1-1 col Getafe.

REAL MADRID-BARCELLONA 3-2

Come all'andata, Bellingham decide nel finale il Clasico e, con molta probabilità, la Liga: la rete al 91' dell'inglese decide la sfida del Bernabeu col Barcellona, che finisce 3-2 proprio nel recupero. Il match è subito rovente: al 6', Christensen segna di testa su calcio d'angolo punendo l'uscita completamente sbagliata di Lunin, ma al 18' Cubarsì commette fallo in area su Vazquez e, dal dischetto, Vinicius batte ter Stegen firmando l'1-1. Al 28', episodio in area: Yamal impatta da calcio d'angolo e Lunin salva sulla linea. O almeno così sembra, perché la revisione del Var (in Liga non c'è la goal line technology) non conferma al 100% se la palla ha superato o no la linea di porta e si resta in parità. Prima dell'intervallo, ter Stegen salva due volte, poi Xavi perde de Jong per infortunio: al suo posto Pedri. Nella ripresa, Christensen resta negli spogliatoi: al suo posto Fermin Lopez, che al 58' va a terra in area dopo un contatto con Rudiger senza però ottenere il rigore. Il neoentrato, però, ha modo di rifarsi al 69', quando ribadisce in rete il non perfetto intervento di Lunin sul tiro di Yamal. Il 2-1, però, dura solo quattro minuti, poi Lucas Vazquez pareggia su cross di Vinicius, punendo la dormita di Cancelo. Nel finale, entra Joselu che si divora il gol vittoria, ma il 3-2 arriva ugualmente: al 91', cross dalla destra di Lucas Vazquez, velo di Joselu e deviazione di Bellingham, che fa impazzire il Clasico. Ancelotti ipoteca la Liga: è ora a +11 sul Barcellona che a questo punto può solo difendere il secondo posto, essendo appena a +2 sul Girona.

ALAVES-ATLETICO MADRID 2-0

L'Atletico Madrid perde 2-0 in casa dell'Alaves e mette a rischio il suo quarto posto: è solo a +3 sul Bilbao e al Wanda Metropolitano, nel prossimo turno, ci sarà lo scontro diretto con i baschi. Al 15', i padroni di casa passano in vantaggio con il perfetto destro all'angolino di Benavides, che dal limite beffa Oblak. Poco prima dell'intervallo, Manzano assegna un rigore all'Alaves, ma Azpilicueta colpisce il pallone col braccio dopo aver colpito di testa e così la sua giocata viene valutata involontaria: niente occasione di 2-0 per i padroni di casa. Nella ripresa, Simeone inserisce subito Saul al posto di de Paul, ma i colchoneros non riescono a trovare il pareggio anche perché al 77' Lino va vicinissimo all'1-1 senza però inquadrare lo specchio della porta. Anzi, è Rioja, entrato all'88', a segnare quattro minuti dopo il 2-0 che chiude definitivamente i giochi con un capolavoro: cross di Vicente, sinistro al volo e palla all'incrocio dei pali, con il Mendizorrotza che impazzisce per tre punti fondamentali. Dopo tre sconfitte di fila, l'Alaves sale a 35 punti e ipoteca la salvezza, mentre l'Atletico resta a quota 61 e si gioca ora tutto nel match contro il Bilbao.

GETAFE-REAL SOCIEDAD 1-1

Finisce solo 1-1 per la Real Sociedad in casa del Getafe: un pareggio che vale una frenata per la corsa all'Europa. La formazione di Alguacil passa al 13' con il colpo di testa di Barrenetxea su cross di Becker. Al 29', pareggiano i padroni di casa: Remiro salva sul colpo di testa di Maksimovic e sulla ribattuta di Rodriguez, ma l'azione prosegue e Latasa incorna per l'1-1. Nel recupero, Oyarzabal spara addosso a Soria, mentre nella ripresa i padroni di casa sfiorano addirittura il vantaggio con la punizione di di Rodriguez che impatta il palo e viene allontanata sulla linea di porta, poi il portiere del Getafe salva su Turrientes. Finisce 1-1: Real Sociedad a 51 e solo a +3 sul settimo posto del Betis che vale la Conference e non l'Europa League. Sono 40, invece, quelli del Getafe.

ALMERIA-VILLARREAL 1-2

Manca solo la matematica, ma l'Almeria è vicinissimo alla retrocessione in Serie B. Il ko per 2-1 al 92' contro il Villarreal sa di condanna, mentre il Sottomarino Giallo si regala una mezza speranza per la Conference. Akhomach porta in vantaggio gli ospiti al 25', ma cinque minuti dopo Lozano firma l'1-1. Il tap-in del norvegese nel recupero, però, condanna il fanalino di coda.