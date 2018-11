Finale Copa Libertadores a Madrid, il River annuncia il ricorso

30/11/2018

"Il River Plate - si legge - presenterà le argomentazioni giuridiche e i ricorsi relativi alla decisione assunta nella giornata di oggi (ieri, ndr) dalla Conmebol in merito al cambio di sede disposto per la finale della Copa Libertadores, alla sanzione economica e alla chiusura dell'impianto per due partite".

Non solo il River contro la decisione di disputare il ritorno a Madrid, è contrario anche il Boca, che già da giorni ha chiesto ufficialmente che la finale di ritorno non venga giocata ritenendo di meritare la vittoria della Copa a tavolino. La richiesta degli Xeneizes è stata rigettata dalla Commissione Disciplinare, ma il club di Tevez ha annunciato attraverso un comunicato che valuta addirittura di andare davanti al TAS di Losanna per far valere le proprie ragioni.

Il presidente della Conmebol, Alejandro Domínguez, ha fatto sapere che entrambi i club hanno circa sette giorni di tempo per presentare i rispettivi ricorsi. In attesa delle ultime decisioni insomma la scelta di giocare a Madrid, che è ufficiale, rischia di essere ancora soltanto un'ipotesi.