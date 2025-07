Inter, c'è la data del ritiro 25/26: ritrovo ad Appiano Gentile il 26 luglio

La lunghissima annata dell’Inter si è da poco chiusa con l'eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club, ma la prossima stagione è già quasi alle porte: i nerazzurri hanno ufficializzato la data del ritiro per l'inizio della stagione 25/26. La squadra e lo staff si troveranno al BPER Training Center nella mattina di sabato 26 luglio per la ripresa degli allenamenti. Di seguito il comunicato del club: