In occasione del sorteggio del calendario della Serie BKT 2025/2026 a Mantova, sarà presentato il nuovo pallone ufficiale Kombat Ball Serie BKT 2025/2026. "Per la nona stagione consecutiva, il design del pallone è firmato da Kappa, brand iconico del panorama sportivo e partner consolidato della Lega Serie B - si legge in un comunicato - Le caratteristiche e i dettagli tecnici saranno resi noti nel corso dell'evento".