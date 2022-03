Fifa, Infantino si ricandida: "Mondiale ogni due anni fattibile con dei compromessi"

L'ANNUNCIO

Il presidente della Fifa: "Ci prenderemo il tempo che ci vuole, ma l'importante è fare qualcosa per il calcio"

Gianni Infantino ha deciso di ricandidarsi. Il presidente della Fifa ha annunciato a Doha l'intenzione di portare avanti il proprio lavoro con un terzo mandato, che diventerebbe comunque l'ultimo. "Nel 2023 mi candiderò per la rielezione - ha comunicato Infantino -. Leadership è ascoltare e agire, che è quello che proviamo a fare da anni". L'ipotesi forte è il Mondiale ogni due anni: "Non abbiamo fretta, abbiamo avuto tanti pareri positivi ma anche una grande opposizione". Getty Images

A Doha, in Qatar dove è in corso il Congresso della Fifa e venerdì 1 aprile verranno sorteggiati i gironi del Mondiale, Gianni Infantino ha dato la notizia: "Questo sarà l'ultimo congresso prima di quello elettorale del prossimo anno, e colgo l'occasione per dirvi che mi ricandiderò alla presidenza".

Dopo essere stato eletto presidente della Fifa nel 2016 e confermato nel 2019, Infantino punta al tris. Prima però c'è il Mondiale in Qatar, sede che ha portato non poche polemiche: "Sarà l'occasione per il Qatar e il mondo arabo di presentarsi al resto del mondo e dimostrare che si può e si deve vivere insieme, anche con idee o valori diversi. Sarà un Mondiale fantastico, unico, con otto stadi in pochi chilometri. I giocatori avranno pochi viaggi da affrontare e i tifosi potranno assistere anche a più partite in un giorno".

Il Mondiale è un punto su cui Infantino fonda la sua proposta, da giocare ogni due anni: "La nostra idea ha riscontrato tanto successo quanto opposizione. Ma serve il confronto, perché potremmo votare e avere la maggioranza, ma è più importante convincere tutti che bisogna fare di più per il calcio. Ci prenderemo il tempo che ci vuole, rispettando tutte le posizioni. Sia chiaro che la Fifa non ha proposto il Mondiale biennale, ma ha chiesto che se ne studi la fattibilità".

Infine, Infantino ha parlato anche dell'assenza dell'Italia in Qatar: "Mi viene proprio da piangere. Penso alle emozioni di quando ero ragazzino, sono uniche e ti fanno innamorare di questo sport. E' triste per i ragazzi italiani".