Fabian O'Neill, ceneri sparse sul campo di Paso de Los Toros

Le ceneri di Fabian O'Neill, morto nei giorni scorsi ad appena 49 anni, sono state sparse sul campo di calcio di Paso de Los Toros, in Uruguay. Proprio in quel luogo l'ex giocatore di Cagliari, Juventus e Perugia aveva mosso i primi passi come calciatore e qui i suoi familiari hanno voluto concludere la commovente cerimonia funebre. L'ultimo omaggio in campo al "Mago".