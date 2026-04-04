Chiesa, niente Nazionale ma in campo col Liverpool: è polemica

"Se un calciatore non se la sente, io devo accettarlo". Così Gennaro Gattuso aveva commentato la decisione di Federico Chiesa di lasciare il ritiro della Nazionale prima delle due partite che valevano i Mondiali. L'ex Juve però è regolarmente sceso in campo quest'oggi in occasione della sfida di FA Cup tra Manchester City-Liverpool. Il fantasista è entrato in campo al minuto 77 al posto di Salah (dopo aver sbagliato un rigore) nella sfida persa 4-0 dai Reds. Inevitabili le polemiche, scattate già nei giorni scorsi quando Slot aveva annunciato la disponibilità del 28enne per la partita con i Citizens.