Fa Cup: figuraccia Arsenal, autogol ed eliminazione con il Southampton

Fa Cup

Nei sedicesimi di finale di Fa Cup il Southampton orchestra il colpo di giornata ed elimina l’Arsenal di Arteta. Per l’1-0 finale basta una sfortunata autorete del difensore dei Gunners Gabriel Magalhaes, che devia un cross basso di Walker-Peters al 24’. I campioni in carica interrompono quindi il buon momento e i sei risultati utili consecutivi: non perdevano infatti dal 22 dicembre scorso, per mano del Manchester City in Coppa di Lega.

È vero, la formazione in campo non era esattamente quella delle grandi occasioni, ma un’eliminazione dell’Arsenal ai sedicesimi di finale fa sempre rumore, soprattutto da campioni in carica della competizione. Agli ottavi passa il Southampton, a cui basta godere del fuoco amico dei Gunners e resistere nella ripresa per passare il turno ai danni di una big. In effetti il secondo tempo è un sostanziale assedio della squadra di Arteta, ma va detto che i tentativi di ripartenza dell’undici di Hasenhuttl non sono mancati, anche piuttosto pericolosi. La sostanza è però che l’Arsenal si riconferma una squadra da vie di mezzo, spesso incapace di portare a termine compiti non impossibili. Infrange la sua striscia di risultati utili consecutivi, che si ferma a sei match, e ritrova la sconfitta un mese dopo il k.o. in Carabao Cup per mano del Manchester City.

Anche prima del rocambolesco vantaggio, il Southampton è già pericoloso: soprattutto al quarto d’ora, quando Leno deve dare il suo meglio per evitare a Che Adams di finalizzare da distanza ravvicinata. Si arriva poi al 24’, quando Walker-Peters sfrutta un errore in impostazione di Elneny e prova dalla destra a mettere in mezzo il pallone, ma la gamba di Gabriel Magalhaes corregge la traiettoria fino a beffare il portiere tedesco. Arteta nel corso del match prova a inserire i giocatori più forti e a forzare la resistenza dei padroni di casa, ma Forster nega il pareggio a Nketiah e la squadra di Hasenhuttl soffre bene negli ultimi 20 minuti di assedio.