Everton, striscione contro il razzismo con l'immagine di Kean

I tifosi dell'Everton scendono in campo per contrastare il razzismo, nei giorni in cui il nostro campionato deve fare i conti con i diversi episodi accaduti a Lukaku, Dalbert e Pjanic (martedì sera a Brescia). In vista del prossimo match casalingo contro il City, i tifosi dei Toffees hanno preparato una gigantografia di Moise Kean - acquistato in estate dalla Juve - con la scritta in italiano: "No al razzismo". Proprio il centravanti azzurro, lo scorso aprile, fu bersagliato da alcuni buu razzisti a Cagliari.