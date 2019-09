FIFA the best, Infantino all'attacco: "Atalanta-Fiorentina, razzismo inaccettabile"

FIFA THE BEST

"Ieri abbiamo assistito, nel campionato italiano, ad un nuovo episodio di razzismo. Questo non è più accettabile". Lo ha detto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenendo sul palco del teatro alla Scala a Milano durante il premio 'Best Fifa Football Award 2019'. "Dobbiamo dire no al razzismo, nel calcio e nella società, in nessuna forma - ha aggiunto -. Non solo dobbiamo dirlo, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo lottare contro il razzismo. Dobbiamo tenere il razzismo fuori dal calcio e dalla società, in Italia e nel resto del mondo". FIFA the best, sfilata di vip alla Scala

Mancini: "Razzismo? In Italia non si vuole imparare"

Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, è duro dopo l'ennesimo caso di razzismo in Italia avvenuto durante la gara tra Atalanta e Fiorentina sospesa 3' per i cori contro Dalbert. "Non si vuole imparare - il commento di Mancini, arrivato sul red carpet del 'Best Fifa Football Award 2019"'. Queste persone lo faranno sempre. Noi però

dobbiamo continuare a lavorare perche' non accada più".

Rapinoe: "Ispirata da Koulibaly"

"Sono priva di parole, è stata una stagione incredibile per il calcio femminile. Ma per chi se ne è accorto solo adesso: siamo solo all'inizio". Così Megan Rapinoe, capitano degli USA ai Mondiali, parlando dal palco della Scala dopo aver ricevuto il premio di giocatrice dell'anno ai 'The Best FIFA Football Awards'. "Una delle cose che mi ha ispirato di più sono stati Koulibaly e chi ha reagito per combattere il razzismo, o la giovane iraniana a cui non è stato possibile partecipare ad una partita (e che si è data fuoco, ndr). Ma anche tutte le donne che ogni giorno devono lottare per combattere l'omofobia e per fare il loro sport femminile", ha aggiunto. "Ma se vogliamo veramente cambiare le cose, tutti dovete arrabbiarvi contro il razzismo e contro la mancanza di investimenti sulle donne. Queste sono le cose che mi ispirano", ha concluso Rapinoe.