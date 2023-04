Germania, l'arbitro Stegemann dopo il rigore negato al Dortmund: "Ho sbagliato, mi sento una m..."

GERMANIA

Il fischietto tedesco ha parlato del mancato penalty per i gialloneri nella sfida di venerdì col Bochum: "Arrabbiato di non aver preso la decisione giusta"

© twitter Un errore che potrebbe costare carissimo al Borussia Dortmund e che rischia di rivelarsi decisivo nella corsa al Meisterschale. Lo ha commesso l'arbitro Sascha Stegemann nel corso della sfida tra i gialloneri e il Bochum, andata in scena venerdì sera e conclusasi sul risultato di 1-1, con un rigore apparso solare negato alla squadra di Terzic. A tornare sulla vicenda, che in Germania sta facendo molto discutere, è lo stesso fischietto tedesco in un'intervista radiofonica a WDR2: "Sono arrabbiato per ciò che è successo, mi sento una m***a - le sue parole -. La mia è stata una notte insonne e non va bene. Mi sono alzato con una brutta sensazione perché ero arrabbiato per non aver preso la decisione giusta. Riguardando l’azione è rigore a favore del Borussia. Dal campo non l’ho visto, ho avuto l’impressione che fosse una cosa cercata".

L'episodio in questione avviene al 65', col risultato già in parità: l'intervento di Soares su Adeyemi è clamorosamente fuori tempo e i replay lasciano poco spazio ai dubbi. Tuttavia né Stegemann né tantomeno Robert Hartmann, Var del match, ravvisano alcuna irregolarità e l'azione prosegue.

Stegemann ci ha tenuto ad assolvere il collega seduto al monitor: "È giunto alla conclusione che non si trattasse di un errore evidente e quindi non mi ha consigliato di andare a rivederlo. Con il senno di poi, sarebbe stato meglio dare un’altra occhiata. Io comunque come arbitro devo risolvere le situazioni sul campo sempre senza usare il video".

Con un punto il BVB è salito a quota 61 e ora attende con ansia la sfida tra il Bayern Monaco e l'Hertha Berlino ultimo in classifica: in caso di successo i bavaresi scavalcherebbero i gialloneri in vetta, salendo a +1 a quattro giornate dalla fine del campionato.

L'AD WATZKE: "NON TOLLERIAMO LE MINACCE SUI SOCIAL"

Il Borussia Dortmund, tramite le parole dell'amministratore delegato Hans-Joachim Watzke, archivia la questione e chiede ai tifosi di non minacciare o insultare l'arbitro via social. "Cari tifosi, ovviamente siamo ancora tutti molto delusi per come è andata la serata di venerdì. Abbiamo discusso con l'arbitro subito dopo la partita, e lui ci ha assicurato quanto fosse dispiaciuto. La questione per noi è risolta. Nonostante la grande delusione, non possiamo nemmeno tollerare ostilità di alcun tipo, calunnie o minacce, sia di persona che in forma anonima tramite i social media".

