Bundesliga: il Dortmund sbatte sul Bochum, domani il Bayern può tornare in vetta

GERMANIA

Pari che sa di beffa per i gialloneri, fermati da Riemann e dalla propria imprecisione. Finisce 1-1 al Vonovia Ruhrstadion, con le reti di Losilla e Adeyemi

© Getty Images La 30a giornata della Bundesliga si apre con la controprestazione del Borussia Dortmund, che sbatte sul Bochum e mette a rischio il primo posto: battendo l'Hertha, il Bayern tornerebbe in testa. Al Vonovia Ruhrstadion, succede tutto nei primi minuti: Losilla firma il vantaggio al 5', Adeyemi pareggia per i gialloneri al 7'. Nella ripresa, il Bvb sbatte su Riemann e sulla propria imprecisione, protestando nel finale per un rigore non concesso.

La 30a giornata della Bundesliga si apre col pareggio inatteso del Borussia Dortmund, fermato sull'1-1 dal Bochum. Partenza a ritmi altissimi al Vonovia Ruhrstadion, in quello che viene definito il piccolo Revierderby. Passano cinque minuti ed arriva la rete dei padroni di casa, firmata da capitan Losilla con un gran tiro da fuori area. Risponde subito il Borussia Dortmund, che pareggia al 7': percussione di Malen, tocco di Haller e sul secondo palo arriva Adeyemi, che insacca da due passi. I ritmi calano dopo un quarto d'ora, ma non mancano le occasioni. Paradossalmente, però, le migliori sono del Bochum: Hofmann si mangia clamorosamente il vantaggio nel finale, con Asano molto ispirato nei minuti precedenti. Si va al riposo sull'1-1, che resiste nella ripresa.

Il Borussia Dortmund si rende subito pericoloso con Bellingham e Malen, senza sfondare. Terzic inserisce dunque Reus e Moukoko, che confezionano la miglior occasione giallonera al 74': il giovane attaccante trova però la grande parata di Riemann. Il forcing del Bvb prosegue, col tacco di Malen e il tiro a giro di Reyna, entrambi out di poco. Nel finale entra anche Modeste per l'assedio del Borussia, che si vede annullare il gol-vittoria di Hummels per fuorigioco al 90'. A nulla servono le proteste degli ospiti per un mani precedente di Mašović, si riprende a giocare e Bellingham manca il 2-1 al 98'. Finisce dunque 1-1, col Borussia Dortmund che mette a rischio la sua leadership in Bundesliga: i gialloneri sono primi con 62 punti e rischiano il sorpasso del Bayern (60), impegnato contro l'Hertha. Sale a quota 28 il Bochum, ora a +3 sulla terzultima.