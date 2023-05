Dortmund, favola Haller: dal tumore alla doppietta che decide la Bundesliga

GERMANIA

Il 2022/23 dell’attaccante ex Ajax era iniziato con la scoperta di un tumore maligno, poi due operazioni, il ritorno in campo e ora il possibile lieto fine

© Getty Images Come spesso capita nei finali di stagione, il calcio è in grado di regalare storie bellissime e gli ultimi sono stati giorni molto intensi dal punto di vista delle emozioni. Prima il rigore al 95’ con cui Mimmo Criscito a Marassi ha dato l’addio al calcio, poi il gol al 90’ con cui Bobby Firmino, sotto la Kop, ha salutato il Liverpool dopo 8 stagioni e infine la storia più bella, quella di Sebastien Haller, che dopo aver saltato gran parte della stagione per un tumore maligno ha segnato ieri la doppietta che con ogni probabilità regalerà il titolo di campione di Germania al Borussia Dortmund.

IL TUMORE - Una vera e propria favola quella dell’attaccante classe 1994, arrivato in estate a Dortmund per 31 milioni dopo una stagione da urlo con la maglia dell’Ajax (34 gol) per sostituire Erling Haaland. Durante il ritiro estivo con il club giallonero infatti gli esami evidenziano un tumore maligno ai testicoli e l'ivoriano inizia subito le cure del caso. Dopo una prima operazione, Haller a novembre è costretto a un nuovo stop: "La battaglia contro il cancro non è finita - scrive sui social - Dovrò sottopormi a un'operazione per eliminare definitivamente questo tumore”. Il nuovo intervento ha successo e tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 l’attaccante torna ad allenarsi con la squadra nel ritiro di Marbella.

IL RITORNO – Il 22 gennaio 2023 è il giorno del suo debutto con il Borussia Dortmund. Haller entra in campo con degli scarpini speciali su cui ha fatto scrivere un’inequivocabile "F*ck cancer" per giocare l'ultima mezz'ora della partita vinta dai gialloneri 4-3 contro l'Augsburg. Nella seconda gara col Mainz arriva il primo assist, la terza contro il Leverkusen è la prima da titolare e la quarta, col Friburgo, la partita della sua prima rete ufficiale con il BVB.

© Getty Images

DALL’AUGSBURG ALL’AUGSBURG – Questo weekend si giocava la penultima di campionato e dopo il ko di sabato del Bayern col Lipsia il Dortmund aveva la grande occasione per il sorpasso contro… l’Augsburg. La partita di Haller, che infatti ha segnato una doppietta (gol numero 9 in campionato) e portato i gialloneri ad una sola vittoria dal titolo. L’ultima gara sarà contro il Mainz, proprio la squadra del primo squillo dell’attaccante ivoriano, che ora sogna un finale da favola dopo una stagione iniziata davvero in salita.

Vedi anche Calcio estero Bundesliga: Haller firma il sorpasso del Dortmund, gialloneri a +2 sul Bayern