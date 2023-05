Bundesliga: clamorosa sconfitta del Bayern con il Lipsia, ora il Dortmund può sorpassarlo

GERMANIA

Tuchel si fa rimontare 3-1 in casa. L’Hoffenheim batte 4-2 l’Union Berlino e conquista la salvezza

© Getty Images Perde il Bayern Monaco che, nella penultima giornata di Bundesliga, viene rimontato dal Lipsia 3-1: a Gnabry rispondono Laimer e i rigori di Nkunku e Szoboszlai. Il Dortmund, domenica contro l’Augsburg, può volare in vetta a +2. Esulta l’Hoffenheim, che batte l’Union Berlino e conquista la salvezza matematica. Pareggio 2-2 tra Schalke 04 e Eintracht Francoforte. Parità in Werder Brema-Colonia e Hertha Berlino-Bochum: entrambe finiscono 1-1.

BAYERN MONACO-LIPSIA 1-3

Clamorosa sconfitta del Bayern Monaco, che viene rimontato 3-1 dal Lipsia. Gara a senso unico in avvio: i bavaresi fanno la partita e hanno subito una buona occasione con Muller, ma la sua conclusione viene parata dal portiere avversario. Il vantaggio dei padroni di casa è solo rimandato: al 25’ Gnabry entra in area e incrocia sul primo palo, firmando il suo 14esimo gol in campionato. Tre minuti dopo la squadra di Tuchel potrebbe raddoppiare, ma Musiala trova soltanto l’esterno della rete. Con il passare dei minuti crescono gli ospiti: Szoboszlai calcia dal limite trovando la parata di Sommer, decisivo poco dopo in uscita su Nkunku. Sul finire di tempo Coman ha sulla testa la palla del 2-0, ma la spedisce clamorosamente a lato. Gol sbagliato, gol subito: nella ripresa, al 65’, contropiede letale del Lipsia con Nkunku che serve Laimer, freddo nel battere Sommer sotto la traversa. La clamorosa rimonta è completata al 75’: Pavard stende Nkunku in area e regala un calcio di rigore agli ospiti, trasformato proprio dall’attaccante francese. La reazione bavarese è rabbiosa: Muller sfonda in area ma trova l’intervento di Blaswich, sulla ribattuta Musiala spedisce a lato. All’85’ arriva addirittura il tris ospite: mano in area di Mazraoui e secondo rigore di giornata per il Lipsia, trasformato questa volta da Szoboszlai. Finisce quindi 3-1 per il Lipsia, che si assicura un posto nella prossima Champions League consolidando il terzo posto a 63 punti. Rimane a 68 invece il Bayern Monaco, che potrebbe subire il sorpasso in vetta alla classifica del Borussia Dortmund, impegnato domani sul campo dell’Augsburg.

HOFFENHEIM-UNION BERLINO 4-2

Colpo salvezza dell’Hoffenheim, che batte l’Union Berlino 4-2. Pressano alti i padroni di casa in avvio: Akpoguma recupera palla al limite dell’area, ma scivola al momento del tiro spedendo il pallone largo. È il preludio al gol del vantaggio: al 22’ banale errore difensivo di Leite che regala palla a Bebou, freddo nel battere Ronnow. Piove sul bagnato per l’Union: al 35’ fallo in area del disastroso Leite e calcio di rigore trasformato con freddezza da Kramaric. Nel recupero del primo tempo, al 49’, gli ospiti riaprono la partita grazie al colpo di testa di Doekhi. Nella ripresa i berlinesi alzano il pressing e sfiorano il pari con il tiro al volo di Laidouni. Poco dopo è Bekker ad avere l’occasione buona sul destro, ma il suo tentativo sotto misura termina alto. Succede di tutto nel finale: al 90’ Dabbour salta un difensore e serve a centro area il tap-in vincente di Kramaric, che firma così la sua doppietta. Al 96’ la squadra di Fischer accorcia ancora con il gol in mischia di Laidouni, ma tre minuti dopo ci pensa Dabbour a segnare il poker dei padroni di casa e chiudere i conti. Finisce quindi 4-2 per l’Hoffenheim, che sale a 35 punti e festeggia la salvezza matematica. Resta invece al quarto posto in classifica, a 59, l’Union.

SCHALKE 04-EINTRACHT FRANCOFORTE 2-2

Termina 2-2 tra Schalke 04 ed Eintracht Francoforte. Ci mettono soltanto un minuto i padroni di casa a sbloccare la partita: calcio di punizione e colpo di testa vincente di Terodde. Gli ospiti non riescono a reagire e rischiano di subire il secondo gol, con Jenz che di testa non trova la porta per centimetri. Nel momento migliore dello Schalke però, arriva il pari dell’Eintracht: Kamada si crea lo spazio al limite dell’area e infila l’angolino. La squadra di Glasner la ribalta a inizio ripresa: al 59’ Tuta riceve un bell’assist in area e firma all’incrocio dei pali il suo secondo gol in campionato. Nel finale ecco il pareggio della squadra di Reis: all’85’ cross dalla fascia e perfetta conclusione sotto la traversa di Polter. Finisce quindi 2-2: lo Schalke sale a quota 31 punti, l’Eintracht invece a 47.

WERDER BREMA-COLONIA 1-1

Pareggio anche tra Werder Brema e Colonia: finisce 1-1. Subito pericolosi i padroni di casa in avvio: Ducksch si libera bene in area e calcia trovando la bella parata del portiere avversario. La reazione ospite è immediata: inserimento in area di Kainz e riflesso decisivo di Pavlenka, mentre Ljubicic spara alto da ottima posizione. Il gol del vantaggio è solo rimandato: al 36’ altro scatto dello scatenato Kainz, che serve l’assist per il colpo di testa vincente di Tigges. Nella ripresa la reazione dei Werder è affidata a Stage, che riceve in area ma trova il gran riflesso di Schwabe. È il preludio al pareggio: al 74’ Schmid si smarca bene e trafigge il portiere avversario all’angolino. Termina quindi 1-1: il Werder sale a quota 42 punti, il Colonia invece a 36.

HERTHA BERLINO-BOCHUM 1-1

Pari beffa per l’Hertha Berlino, che si fa riprendere in extremis dal Bochum 1-1. Partono bene gli ospiti, che sfiorano il vantaggio con il colpo di testa, di poco largo, di Hofmann. I berlinesi reagiscono con Lukebakio, che scappa sulla fascia e serve Richter, che trova l’intervento del portiere avversario. I padroni di casa vanno in vantaggio con il gol dello stesso Lukebakio, ma l’arbitro annulla per un fallo a inizio azione. Il Bochum si ricompatta dopo il pericolo scampato e colleziona occasioni: prima Christensen salva i suoi sul tentativo da distanza ravvicinata di Asano, poi Forster non inquadra la porta dalla distanza. A inizio ripresa arriva il vantaggio dell’Hertha, con il colpo di testa vincente di Tousart. La reazione ospite non si fa attendere: è ancora Asano il più pericoloso dei suoi, ma anche in questo caso la sua conclusione viene parata dal portiere avversario. Il pari ospite arriva in pieno recupero, con Schlotterbeck che segna di testa al 94’. Finisce quindi 1-1: l’Hertha Berlino sale a 26 punti ma rimane all’ultimo posto in classica, il Bochum invece raggiunge quota 32.



