Bundesliga: Haller firma il sorpasso del Dortmund, gialloneri a +2 sul Bayern

GERMANIA

L'ivoriano conferma la sua strepitosa condizione con la doppietta nel 3-0 all'Augsburg, che vale la vetta del campionato. Basterà sconfiggere il Mainz sabato per festeggiare il nono titolo

© Getty Images Questa volta il Borussia Dortmund non spreca l'assist del Bayern Monaco, ko ieri contro il Lipsia, ed effettua il sorpasso in vetta alla Bundesliga. A un turno dal termine guidano i gialloneri con 70 punti, a +2 sui rivali di sempre: decisivo il 3-0 all'Augsburg, con la doppietta di Haller e la rete nel recupero di Brandt. Sabato basterà sconfiggere il Mainz, travolto quest'oggi dallo Stoccarda (4-1), per festeggiare il nono titolo.

AUGSBURG-BORUSSIA DORTMUND 0-3

Il Borussia Dortmund non spreca l'assist del Bayern e torna in vetta alla Bundesliga: decisivo il 3-0 all'Augsburg, firmato da Haller (doppietta) e Brandt, per volare a +2 sui rivali. Dopo un'iniziale fase di studio, con Adeyemi a sprecare la prima chance, prova a spingere il Bvb. La prima chance arriva al 20', quando Koubek effettua un autentico miracolo per togliere dalla porta la conclusione di Haller. Rispondono i padroni di casa con Demirovic e Koubek li salva in un paio d'occasioni, fino al momento di svolta: Uduokhai commette un fallo da ultimo uomo e viene espulso dopo la revisione al Var al 39'. Prova ad approfittarne subito il Dortmund, ma Süle colpisce il palo e si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il forcing giallonero è assoluto, con Guerreiro a sfiorare la rete e il palo di Emre Can. La meritata rete arriva al 59' e porta la firma di Haller, che approfitta dell'errore difensivo di Bauer per spiazzare Koubek. Il portiere si riscatta un paio di minuti più tardi, evitando il bis di Adeyemi che sarebbe stato una beffa, visto che pochi istanti prima Cardona si era visto respingere il pari da Kobel. Nel finale il Borussia Dortmund spinge a caccia del bis, ma sbatte in due occasioni su Koubek, che però non può nulla sul tap-in di Haller all'84': l'ivoriano sale a cinque reti e tre assist nelle ultime gare, firmando la doppietta e ribadendo in rete dopo la conclusione di Reus. C'è spazio anche per la terza rete, firmata nel recupero da Brandt (93') dopo l'infortunio di Hummels. Il Borussia Dortmund vince 3-0 e torna in vetta alla Bundesliga con 70 punti, +2 sul Bayern. Ai gialloneri basterà sconfiggere il Mainz nell'ultima giornata (sabato) per essere certi del nono titolo nazionale, mentre l'Augsburg rischia: solo due punti sulle terzultime.

MAINZ-STOCCARDA 1-4

Successo preziosissimo e speranza-salvezza per lo Stoccarda, che ribalta il Mainz con un rotondo 4-1 e aggancia il terzultimo posto. Ci attende dunque un ultimo turno vibrante, coi biancorossi e il Bochum a quota 32 e lo Schalke 04 a un solo punto: tutto in gioco, dalla salvezza alla retrocessione, passando per i playout con la terza della 2.Bundesliga. La gara sembra mettersi male per gli ospiti, quando al 23' il Mainz passa grazie ad Ingvartsen, che deve solo insaccare da pochi passi dopo un'azione manovrata. La reazione dello Stoccarda porta la firma di Endo, che ispira per Guirassy (para Dahmen) e finalizza in prima persona al 41': la volée del giapponese vale l'1-1 al riposo e dà la svolta alla partita. Nella ripresa c'è infatti una sola squadra in campo, con Guirassy a trovare il vantaggio sull'assist di Führich al 64'. L'ala si mette in proprio al 78' e insacca la rete che chiude la partita, che arriva sull'assist del solito Endo. Nel finale c'è spazio anche per la doppietta sfiorata da Guirassy e per il poker dello Stoccarda: lo firma Tanguy Coulibaly, sfruttando l'assist di Führich per insaccare a porta vuota. Il dominio nella ripresa è vincente per i biancorossi, che agganciano il terzultimo posto e sognano la salvezza dopo un campionato sul filo del rasoio. Resta nono a quota 45 punti il Mainz, che è sicuramente fuori dalle coppe.