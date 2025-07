Mourinho: "Chivu uno dei miei bambini. Diogo Jota? Non c’è spiegazione"

Ospite a Silverstone dove domenica è in programma il Gran Premio di Formula 1, José Mourinho si è concesso ai microfoni di Sky Sport. "Sto bene, sono gli ultimi giorni di vacanza. Domenica non ci sarò perché viaggio per Istanbul, ora inizia la stagione" le prime parole dello Special One che ha poi detto il suo parere sulla tragica scomparsa del connazionale Diogo Jota: "Diciamo tutti che quando uno se ne va era bravo. Ma lui era veramente bravo, un giocatore forte che non voleva luci e attenzioni. Un giorno magari capiremo perché succedono queste cose, ma per ora non c’è spiegazione”.