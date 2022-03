Danimarca, Eriksen torna in nazionale: convocato per le amichevoli con Olanda e Serbia

BENTORNATO

Il centrocampista ex Inter vestirà i colori del suo paese per la prima volta dal 12 giugno, quando un malore lo colpì nel corso del match con la Finlandia

Un altro passo verso la normalità: Christian Eriksen tornerà a vestire i colori della nazionale danese per la prima volta dal 12 giugno 2021, quando un arresto cardiaco lo colpì nel corso del match di Euro 2020 contro la Finlandia, facendo temere per la sua vita e la sua carriera. Il centrocampista ex Inter, ora in Premier League al Brentford, è stato convocato dal ct Kasper Hjulmand per le amichevoli in programma il 26 e 29 marzo contro Olanda e Serbia. Getty Images

Eriksen, che ha dovuto lasciare la Serie A a causa dei regolamenti che impediscono di giocare con qualsiasi tipologia di pacemaker, è tornato in campo per la prima volta il 26 febbraio, subentrando nella sfida tra le Bees e il Newcastle. La Fifa aveva già chiarito nelle scorse settimane che per il danese non vi sono limiti alla possibilità di disputare match internazionali, compresi quelli del Mondiale 2022, dato che la Federazione internazionale si avvale dei report clinici delle singole federazioni ed è dunque sufficiente il via libera di quella danese.