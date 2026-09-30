Italia donne, Girelli: "Motivazioni per playoff Mondiali sono altissime"

"I playoff sono partite che si preparano da sole perché gli stimoli sono altissimi. Il Mondiale è un obiettivo importante ed è inevitabilmente nella testa di tutte noi". Lo dice Cristiana Girelli, capitana dell'Italia, in vista del primo turno dello spareggio per il Mondiale donne 2027, contro la Bielorussia il 9 ottobre. L'attaccante, attualmente negli Stati Uniti al Bay FC, ne ha parlato in un'intervista a RaiSport. Girelli ha raccontato la sua felicità "per la vittoria della Serie A Women's Cup della Juventus - . Gli Stati Uniti? C'è stato inevitabilmente un periodo di adattamento, ma sapevo che sarebbe stato così. Arrivata a questo punto della carriera c'è anche la voglia di rimettersi in gioco, affrontare esperienze nuove e continuare a crescere, non soltanto come calciatrice ma anche come persona".