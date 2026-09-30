Caso Manchester City, Guardiola si schiera: "Sempre a fianco del mio club"

Pep Guardiola rompe il silenzio sul caso Manchester City, ribadendo il proprio sostegno al club dopo la sentenza della Premier League sulle violazioni delle regole finanziarie. "Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City nel mondo sappia che sono qui, più che mai - ha scritto il tecnico catalano in un messaggio rivolto ai sostenitori - . Sono e sono sempre stato e sempre sarò al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, Ferran, dei giocatori, dello staff, di Enzo e di voi, i nostri tifosi unici", ha aggiunto Guardiola. "Voglio essere chiaro: ce la faremo insieme. Vi voglio bene tutti", ha concluso.