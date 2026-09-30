Caso Manchester City, Guardiola si schiera: "Sempre a fianco del mio club"

L'ex tecnico dei Citizens scrive un messaggio social: "Ogni singolo tifoso lo sappia"

30 Set 2026 - 14:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

Pep Guardiola rompe il silenzio sul caso Manchester City, ribadendo il proprio sostegno al club dopo la sentenza della Premier League sulle violazioni delle regole finanziarie. "Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City nel mondo sappia che sono qui, più che mai - ha scritto il tecnico catalano in un messaggio rivolto ai sostenitori - . Sono e sono sempre stato e sempre sarò al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, Ferran, dei giocatori, dello staff, di Enzo e di voi, i nostri tifosi unici", ha aggiunto Guardiola. "Voglio essere chiaro: ce la faremo insieme. Vi voglio bene tutti", ha concluso.

Guardiola ha guidato il City a 17 trofei, inclusi sei titoli di Premier League e una vittoria in Champions League, durante i suoi 10 anni di mandato al club. Il messaggio arriva dopo la conferma della Premier League sulle accuse contestate al City e la successiva risposta del club, che ha ribadito di avere "prove inconfutabili" a sostegno della propria posizione e ha annunciato l'intenzione di presentare appello.

videovideo
Leggi anche

Dalla Premier alla Champions, ecco cosa rischia davvero il City: regolamento e scenari

Ultimi video

02:08
La rinascita di Bastoni

La rinascita di Bastoni

01:37
DICH SCALVINI DA NAZIONALE DICH

Scalvini: "Abbiamo più consapevolezza. Con la Francia ce la giochiamo"

00:53
DICH SCALONI SU SAMUEL INTER 30/09 SRV

Scaloni saluta Samuel? "L'Inter ha fatto un'offerta"

02:25
Taveri: "Italia, la Francia la batti così"

Taveri: "Italia, la Francia la batti così"

01:48
"Pallone d'Oro? Ho una provocazione"

"Pallone d'Oro? Ho una provocazione"

01:33
Bufera Manchester City

Bufera Manchester City

01:48
Portogallo, caso CR7

Portogallo, caso CR7

02:17
Commisso Jr. show

Commisso Jr. show

02:43
Arbitri, linea Orsato

Arbitri, linea Orsato

01:32
Milan, Saelemaekers ko

Milan, Saelemaekers ko

01:39
Desiderio Barcellona

Desiderio Barcellona

01:44
Che fine farà Koop?

Che fine farà Koop?

01:45
Juve, aumento di capitale

Juve, aumento di capitale

01:36
Zidane sfida l'Italia

Zidane sfida l'Italia

02:01
Frattesi come Totti

Frattesi come Totti

02:08
La rinascita di Bastoni

La rinascita di Bastoni

I più visti di Calcio

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

SRV RULLO INTER TORNATA AL LAVORO 28/09 SRV

L'Inter è tornata al lavoro: Calha e Dimarco osservati speciali

DICH MANCINI POST TURCHIA DICH

Mancini: "Felice per i ragazzi, ma la strada è lunga"

MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

SRV RULLO JUVE I TRE PENSIERI DI SPALLETTI 28/09 SRV

Yildiz e Alajbegovic agitano i pensieri di Spalletti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Smalling: in uscita dalla Roma, che vorrebbe liberarsi del suo ingaggio da 4 milioni a stagione. Piace in Arabia
16:32
Porto, fatta per Smalling: Farioli accoglie il difensore svincolato
16:12
Caso Malagò, Abodi: "Ipotesi commissariare Figc non è mossa politica, pensarlo mortifica il Coni"
CENTROCAMPISTI - Niccolò Pisilli (Roma), 30 milioni di euro
15:57
Pisilli: "Sogno lo scudetto con la Roma e il mondiale con l'Italia"
15:02
Italia donne, Girelli: "Motivazioni per playoff Mondiali sono altissime"
14:56
Caso Manchester City, Guardiola si schiera: "Sempre a fianco del mio club"