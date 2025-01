Dal Belgio: Radja Nainggolan arrestato per traffico di cocaina

Radja Nainggolan, ex calciatore di Cagliari, Inter e Roma in Serie A, tornato da pochi giorni in patria per vestire la maglia del Lokeren-Temse, è stato arrestato oggi in Belgio. Il 36enne, riportano i media locali, sarebbe coinvolto in un traffico di droga internazionale: la polizia federale di Bruxelles questa mattina ha eseguito diverse perquisizioni in una maxi-indagine che riguarderebbe la presunta importazione di cocaina dal Sud America in Europa, attraverso il porto di Anversa, e la sua ridistribuzione in Belgio.