Nainggolan, patente ritirata per giuda in stato d'ebbrezza e alta velocità

BELGIO

Il belga fermato dalla polizia di Anversa: la notizia riportata dal portale hln.be

Un sabato sera un po' troppo alcolico finito alla quattro di mattina con la patente ritirata per guida in stato d'ebbrezza. Una settimana dopo il suo ritorno in Belgio e all'indomani del ko all'esordio con l'Anversa in Europa League, Radja Nainggolan è così finito subito nei guai: stando a quanto viene infatti riportato dal portale belga hln.be, l'ex giocatore di Roma, Inter e Cagliari è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale nella notte tra sabato e domenica mentre sfrecciava nella zona di Anversa con la sua auto ad una velocità ben oltre i limiti consentiti: l'alcol test avrebbe poi confermato lo stato d'ebbrezza, con conseguente ritiro della patente.

Nainggolan dovrebbe ora restare senza la patente per almeno quindici giorni, come confermato al portale hln.be direttamente dalla polizia di Anversa. Da vedere quale sarà invece la sanzione del suo nuovo club che questo weekend non scende in campo ma che settimana prova dovrà provare a ribaltare il ko in Europa League contro i ciprioti dell'Omonia Nicosia per continuare il cammino europeo.