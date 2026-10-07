CR7, ennesima frecciatina a Messi? Cita solo Pelé e Maradona tra i più grandi di sempre

"Punto 6. Ho fatto un errore nel far riscaldare un calciatore della statura di Pelé o Maradona senza poi farlo entrare in campo. Se ricapitasse oggi, non lo farei". Nel "decalogo" - in realtà sono 8 punti - che il Ct del Portogallo Jorge Jesus avrebbe dovuto leggere nella conferenza prima della sfida della Danimarca, inviato al tecnico con l'autorizzazione dello stesso campione dell'Al Nassr, Cristiano Ronaldo di fatto si paragona e si mette allo stesso livello di due mostri sacri del calcio. Lo si legge nel lungo post social pubblicato dallo stesso CR7, che ha poi spiegato di aver lasciato il ritiro di Copenaghen proprio dopo aver visto che Jesus aveva preso una strada completamente diversa davanti ai microfoni.