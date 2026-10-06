Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: "Jorge Jesus si è rimangiato la parola data"

Ronaldo rivela che, subito dopo l'eliminazione ai Mondiali, era sul punto di ritirarsi, avendo persino redatto una lettera di addio ai tifosi ma la federazione lo ha fatto desistere, chiedendogli anche un parere sulla nomina a ct di Jesus. "È stata la scelta giusta, come dimostrano i risultati", scrive il campione, che però si è ritenuto 'tradito' dal tecnico, tanto da mettere al centro della sua lettera un documento in otto punti che, dice il calciatore, Jesus avrebbe dovuto leggere durante la conferenza stampa della discordia, dopo la quale CR7 ha deciso di abbandonare il ritiro. In uno di questi, Jesus avrebbe dovuto dire: "Ho sbagliato a far riscaldare un giocatore del calibro di Pelé o Maradona per poi non farlo entrare in campo. Oggi, non lo rifarei". Ronaldo lamenta il fatto che Jesus in conferenza stampa non solo non si è attenuto ai patti ha anche avuto "espressioni e un'aggressività che ritengo ingiustificate".