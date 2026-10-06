PORTOGALLO

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: "Jorge Jesus si è rimangiato la parola data"

L'attaccante dopo la tumultuosa Nations League: "Chiedo scusa per essermene andato"

06 Ott 2026 - 22:29
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Con un lungo post social, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio dopo aver abbandonato il Portogallo nel corso della Nations League, in rottura con il ct Jorge Jesus reo di averlo lasciato in disparte. "Jorge Jesus si è rimangiato la parola data. Io chiedo scusa per essermene andato, accetto le conseguenze del mio gesto e sono disponibile a tornare dopo la squalifica". E' questo, in estrema sintesi, quanto ha scritto CR7 in una lettera di cinque pagine, confermando anche lo stop impostogli dalla federcalcio lusitana.

"Se sarò in forma fisicamente, se giocherò nella mia squadra, sperando di segnare qualche gol, dopo aver scontato la squalifica che mi verrà inflitta, sarò disponibile, come lo sono sempre stato fino ad oggi, a competere e a vincere per la nostra Nazionale. Questa è, credetemi, la più pura delle verità", ha scritto Ronaldo, che tuttavia torna su alcuni punti critici della sua rottura recente con il ct. "Il resto lo sanno tutti. Mi sono riscaldato dall'intervallo, ho visto passare i minuti e non sono stato chiamato. Il commissario tecnico non ha mantenuto la parola data", si legge nel lungo testo.

Parole ancora più chiare dedica all'ipotesi della sanzione: "Le conseguenze delle mie azioni devono essere valutate e sanzionate dalla Federcalcio e ritengo che la punizione non debba essere attenuata. Non sono un giocatore qualunque: sono il capitano della squadra, e questo costituisce un'aggravante. Ho già chiesto scusa, ma so che le azioni devono avere delle conseguenze e che le regole sono uguali per tutti".

Ronaldo rivela che, subito dopo l'eliminazione ai Mondiali, era sul punto di ritirarsi, avendo persino redatto una lettera di addio ai tifosi ma la federazione lo ha fatto desistere, chiedendogli anche un parere sulla nomina a ct di Jesus. "È stata la scelta giusta, come dimostrano i risultati", scrive il campione, che però si è ritenuto 'tradito' dal tecnico, tanto da mettere al centro della sua lettera un documento in otto punti che, dice il calciatore, Jesus avrebbe dovuto leggere durante la conferenza stampa della discordia, dopo la quale CR7 ha deciso di abbandonare il ritiro. In uno di questi, Jesus avrebbe dovuto dire: "Ho sbagliato a far riscaldare un giocatore del calibro di Pelé o Maradona per poi non farlo entrare in campo. Oggi, non lo rifarei". Ronaldo lamenta il fatto che Jesus in conferenza stampa non solo non si è attenuto ai patti ha anche avuto "espressioni e un'aggressività che ritengo ingiustificate". 

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