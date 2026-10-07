Portogallo, Jorge Jesus taglia corto sulla lettera di CR7: "Vado in Federazione a lavorare, nulla da aggiungere"

Dopo esser uscito per primo dalla "Ciudade do Futebol", alle 22.11 Jesus arriva a casa, ad Aroeira. Di fronte ai cancelli domestici, Jorge viene placcato dai giornalisti. Ma lui taglia corto: "Sono stato a Leiria a vedere la partita della Nazionale Under 21. Lo farò adesso, non ho nulla da dire." Stessa circostanza ripetuta questa mattina. La replica è diversa, ma altrettanto 'gelida': "Ho letto il comunicato. E ora, come faccio ogni giorno, vado alla Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese. Non ho altro da aggiungere."