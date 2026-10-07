STORIE TESE

Portogallo, Jorge Jesus taglia corto sulla lettera di CR7: "Vado in Federazione a lavorare, nulla da aggiungere"

Di fronte alle telecamere, Jorge Jesus rimane inscalfibile sulla questione Cristiano Ronaldo. Continua lo scontro a distanza, anche dopo la nota pubblicata da CR7

07 Ott 2026 - 13:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il Portogallo ha concluso con un en plein i suoi quattro impegni di Nations League. Una sosta messa in archivio con il massimo dei voti. Ma è una pausa, quella appena conclusa, che lascerà strascichi ancora per tanto per il caso CR7. Tema della nuova puntata? La lettera di spiegazione di Cristiano. Il fenomeno di Funchal ha finalmente dato seguito a quel "a tempo debito dirò ai portoghesi le ragioni dell'addio." 

E le motivazioni sono arrivate ieri sui canali social della star portoghese. Un comunicato che, appena pubblicato, sarà stato letto da mezzo mondo. E se non è un eufemismo, poco ci manca. 15 milioni di mi piace e visualizzazioni indefinite, ma sembra che Jorge Jesus abbia temporeggiato prima di leggerlo. Alle 20.30 italiane (19.30 portoghesi) il ct, infatti, si trovava a Leiria per assistere dagli spalti alla gara dell'Under 21 lusitana. Dopodiché, l'ex allenatore dell'Al Nassr si è spostato nella sede della Federazione assieme a Pedro Proença

Leggi anche
Cristiano Ronaldo 

Caso CR7, Il retroscena di Piers Morgan: "Ronaldo si è sentito tradito, ha detto 'vaff...' e se n'è andato"

Dopo esser uscito per primo dalla "Ciudade do Futebol", alle 22.11 Jesus arriva a casa, ad Aroeira. Di fronte ai cancelli domestici, Jorge viene placcato dai giornalisti. Ma lui taglia corto: "Sono stato a Leiria a vedere la partita della Nazionale Under 21. Lo farò adesso, non ho nulla da dire." Stessa circostanza ripetuta questa mattina. La replica è diversa, ma altrettanto 'gelida': "Ho letto il comunicato. E ora, come faccio ogni giorno, vado alla Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese. Non ho altro da aggiungere."

Se cercava spiegazioni o ripensamenti da parte del suo commissario tecnico, Cristiano Ronaldo sarà rimasto deluso. CR7, seppur chiedendo scusa ai tifosi lusitani per aver lasciato la Nazionale, aveva puntato il dito contro Jesus, reo di non aver adempiuto alle promesse dateprima delle quattro gare di Nations: "L'allenatore si è rimangiato la parola."

Leggi anche

CR7 rompe il silenzio: "Jorge Jesus si è rimangiato la parola data. Chiedo scusa e accetto la squalifica"

Chissà se, tornando indietro, Ronaldo avvallerebbe nuovamente quel parere favorevole dato al presidente federale in merito all'ingaggio di Jorge Jesus. E intanto, il ritiro novembrino del Portogallo, cui Ronaldo ha detto di voler partecipare, si avvicina inesorabilmente. Voleranno gli stracci o sopraggiungerà la pace? Ancora non è dato saperlo. 

cristiano ronaldo
jorge jesus

Ultimi video

00:33
RULLONOTIZIA CR7 6/10 SRV

CR7, scuse e attacco: "Ora pronto a tornare"

01:09
DICH CARDINALE SU SAN SIRO

Cardinale: "Ecco cosa faremo a San Siro. Fare come in Premier"

01:34
Pisacane avverte Cagliari

Pisacane avverte Cagliari: "Ora rimanere verticali"

01:34
Napoli e gli infortunati

Napoli e gli infortunati: chi recupera Allegri

01:23
Milan, domani la ripresa

Milan, domani la ripresa. Le parole di Cardinale

01:45
Spalletti ha due dubbi

Spalletti ha due dubbi: "Vicario è il top"

02:10
Akanji fissa l'obiettivo

Akanji fissa l'obiettivo: "Qui per vincere tutto"

02:08
Pio, speranza azzurra

Pio, speranza azzurra: muscoli per una nuova era

02:03
Italia, bilancio Mancini

Italia, bilancio Mancini: "Ci vuole equilibrio"

01:47
CR7, attacco al Ct

CR7, attacco al ct con una lettera durissima

03:14
DICH INTERVISTA AKANJI

Akanji in esclusiva: "Con l'Inter voglio vincere tutto, anche la Champions. Le rimonte sono prova di grande mentalità"

02:27
Messi, il calcio piange

Messi, il calcio piange: "È il giorno più triste"

01:09
L'ultimo show di Messi

L'ultimo show di Messi, l'Argentina lo abbraccia

00:25
MCH MESSI ESCE DALLO STADIO CON FAMIGLIA MCH

Messi lascia lo stadio, i tifosi gli urlano: "Ti amo Leo"

00:17
DICH MANCINI SU UNDER 21 (PREMIO VIALLI) DICH

Mancini: "Complimenti all'Under 21"

00:33
RULLONOTIZIA CR7 6/10 SRV

CR7, scuse e attacco: "Ora pronto a tornare"

I più visti di Calcio

DICH MANCINI SU DONNARUMMA 2/10 DICH

Donnarumma salva l'Italia, Mancini: "Gigio è il miglior portiere al mondo per questo"

ONE TO ONE MANCINI PRE TURCHIA 4/10 DICH

Italia, Mancini: "Bisogna credere di poter arrivare a qualunque risultato"

SRV MN OK CORRISPONDENZA MALAGUTTI PROMOSSI E BOCCIATI ITALIA-TURCHIA 5/10 SRV

Italia-Turchia, i promossi e i bocciati di Nations League

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

Amorim spiega il Milan

Amorim spiega il Milan

DICH GATTUSO SU MILAN PER SITO 4/10 DICH

Gattuso e il suo Milan "segreto": "Io ho distrutto Pato, Pirlo..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:12
Frosinone, Stirpe: "Inizio sorprendente, ma obiettivo resta la salvezza"
14:29
Inter, Provedel verso l'esordio col Parma dal 1'
13:58
L'Italia donne verso Tbilisi per la prima sfida dei playoff mondiali
12:58
Caso RD Congo, la replica della Fifa
09:48
Napoli, è il giorno di McTominay: attesa per l'idoneità sportiva