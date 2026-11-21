L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha parlato a DAZN dopo la sconfitta per 1-5 contro la Roma: "Rivedo sempre volentieri mister Gasperini. Credo in questi ragazzi e anche lui mi ha detto di farlo, gli ho fatto un in bocca al lupo per la stagione. Sono entrato negli spogliatoi e il rumore della sconfitta è particolare, soprattutto in serate come questa. Per 70 minuti abbiamo fatto una grandissima partita, per chi non l’ha vista è difficile spiegare il risultato. Purtroppo alcuni errori individuali hanno compromesso la partita e ne siamo usciti per nostri demeriti. Servirà un’analisi lucida, c’è molto da correggere. Mi porto a casa alcune cose positive che dobbiamo portarci addosso per le prossime. Io devo essere fiducioso. C’è amarezza nei ragazzi. Abbiamo fatto una grande gara. Subentrare non è mai facile. Per 65 minuti siamo stati squadra contro una squadra fortissima".