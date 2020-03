Coronavirus: l'Olanda si ferma fino al 1° giugno, la Germania fino al 30/4

L'emergenza coronavirus non dà tregua e il calcio europeo è costretto a prendere nuovi (e dolorosi) provvedimenti. In Olanda l'Eredivisie rientra tra gli eventi che devono sottostare a un'autorizzazione quindi, in seguito a un decreto del Governo, non può tornare in campo almeno fino al 1° giugno, nemmeno a porte chiuse. In Germania, invece, è ufficale che la Bundesliga sarà ferma fino al 30 aprile.