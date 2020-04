Coronavirus, Liga: proposta per la Champions in caso di stop

LA PROPOSTA

Mentre in Italia si litiga sul se, come e quando potrà tornare in campo la Serie A e di riflesso tutti gli altri campionati, in Spagna - uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia di Covid-19 - si sono portati avanti. La RFEF (federcalcio spagnola) ha deciso di risolvere la questione su chi potrà andare in Champions League in caso di sospensione definitiva della stagione. Nella Liga verrà considerata l'ultima classifica in cui tutte le squadre avevano lo stesso numero di partite disputate.

L'ultima parola poi spetterebbe alla UEFA, ma questa è la via che la federazione spagnola vorrebbe intraprendere. In caso di sospensione definitiva della Liga e di accettazione dei criteri da parte dell'organismo internazionale, sarebbero Barcellona, Real Madrid, Siviglia (per la gioia del Milan nell'affare legato alla cessione di Suso) e Real Sociedad a qualificarsi per la prossima Champions League. Per Getafe e Atletico Madrid ci sarebbe il pass per l'Europa League.